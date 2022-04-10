Эмери: «Матч с «Баварией» – самый большой тренерский вызов для меня»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится 12 апреля в Мюнхене.
«Будет грандиозный и трудный матч. Самый большой вызов для меня как для тренера. И для клуба – тоже.
«Бавария» – фаворит, входит в тройку сильнейших команд Европы», – считает Эмери.
- В 1-й игре «Вильярреал» победил дома со счетом 1:0.
- Эмери никогда не играл в полуфинале Лиги чемпионов.
- В 2012 году испанец тренировал «Спартак».
Источник: Marca