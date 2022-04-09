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Эмери: «Матч с «Баварией» – самый большой тренерский вызов для меня»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится 12 апреля в Мюнхене.

«Будет грандиозный и трудный матч. Самый большой вызов для меня как для тренера. И для клуба – тоже.

«Бавария» – фаворит, входит в тройку сильнейших команд Европы», – считает Эмери.

  • В 1-й игре «Вильярреал» победил дома со счетом 1:0.
  • Эмери никогда не играл в полуфинале Лиги чемпионов.
  • В 2012 году испанец тренировал «Спартак».

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +786

    kliker 3 часа назад

    Надо же так прославиться: помянут Эмери - вспомнишь игрочишку.

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