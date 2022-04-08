Кавазашвили: «В окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают игроков ради денежных откатов»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о проблемах клуба. Они, по мнению ветерана, заключаются в плохом руководстве.

«Не считаю, что у «Спартака» сейчас хороший состав. У них команда не ахти. Из этой команды можно взять два-три человека, которые являются настоящими спартаковцами. Остальные не соответствуют «Спартаку».

Интересно одно: кто комплектовал и годами держал эту команду? С этим вопросом надо разбираться. В РПЛ эта команда тратит больше всех. Деньги уходят, но тактических и технических перемен мы не видим. В окружении Леонида Федуна и Заремы Салиховой сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают иностранцев для того, чтобы получать денежные откаты», – считает Кавазашвили.