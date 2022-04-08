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Кавазашвили: «В окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают игроков ради денежных откатов»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о проблемах клуба. Они, по мнению ветерана, заключаются в плохом руководстве.

«Не считаю, что у «Спартака» сейчас хороший состав. У них команда не ахти. Из этой команды можно взять два-три человека, которые являются настоящими спартаковцами. Остальные не соответствуют «Спартаку».

Интересно одно: кто комплектовал и годами держал эту команду? С этим вопросом надо разбираться. В РПЛ эта команда тратит больше всех. Деньги уходят, но тактических и технических перемен мы не видим. В окружении Леонида Федуна и Заремы Салиховой сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают иностранцев для того, чтобы получать денежные откаты», – считает Кавазашвили.

  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.
  • Ближайший соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»

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08.04.2022 20:30
Комментарии8
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    Рейтинг: +16727

    Persona_non_Grata 5 часов назад

    Дедушке уже за 80 - не судите строго ...

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    Рейтинг: +1456

    Vitaga 11 часов назад

    ))) при чем эти люди - не разбирающиеся в футболе - убедили Зарему и Федуна - что лучших владельцев не найти и спецов лучше Заремы не найти

    0
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    Рейтинг: +15024

    житель СПб 20 часов назад

    Иногда прорывается правда, о которой я подозревал и о своих подозрениях здесь писал! И вот ее открывает спартаковец: "В РПЛ эта команда тратит больше всех".
    И главное - это неэффективное управление хозяев клуба.

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    Рейтинг: +13425

    NewLife 21 час назад

    Резко !

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    Рейтинг: +61542

    portero 21 час назад

    Секрет открыл...

    0
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    Рейтинг: +8969

    САДЫЧОК 21 час назад

    Кавазашвили сейчас напоминает , Севидова ! Был , такой чудик со словесным поносом !

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    Рейтинг: +4531

    ySS 21 час назад

    В окружении Федуна сидят люди, которые тоже не разбираются в футболе, и мало того, им всё равно на результ

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    Рейтинг: +15861

    paracetamol 22 часа назад

    Открыл Америку, Колумб, мля.

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