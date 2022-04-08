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  • Кавазашвили: «В окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают игроков ради денежных откатов»

Кавазашвили: «В окружении Федуна и Заремы сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают игроков ради денежных откатов»

8 апреля 2022, 20:30
8

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о проблемах клуба. Они, по мнению ветерана, заключаются в плохом руководстве.

«Не считаю, что у «Спартака» сейчас хороший состав. У них команда не ахти. Из этой команды можно взять два-три человека, которые являются настоящими спартаковцами. Остальные не соответствуют «Спартаку».

Интересно одно: кто комплектовал и годами держал эту команду? С этим вопросом надо разбираться. В РПЛ эта команда тратит больше всех. Деньги уходят, но тактических и технических перемен мы не видим. В окружении Леонида Федуна и Заремы Салиховой сидят люди, которые не разбираются в футболе. Они покупают иностранцев для того, чтобы получать денежные откаты», – считает Кавазашвили.

  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.
  • Ближайший соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (8)
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paracetamol
1649440831
Открыл Америку, Колумб, мля.
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ySS
1649443385
В окружении Федуна сидят люди, которые тоже не разбираются в футболе, и мало того, им всё равно на результ
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САДЫЧОК
1649444153
Кавазашвили сейчас напоминает , Севидова ! Был , такой чудик со словесным поносом !
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portero
1649444967
Секрет открыл...
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NewLife
1649446134
Резко !
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житель СПб
1649447707
Иногда прорывается правда, о которой я подозревал и о своих подозрениях здесь писал! И вот ее открывает спартаковец: "В РПЛ эта команда тратит больше всех". И главное - это неэффективное управление хозяев клуба.
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Vitaga
1649480161
))) при чем эти люди - не разбирающиеся в футболе - убедили Зарему и Федуна - что лучших владельцев не найти и спецов лучше Заремы не найти
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Persona_non_Grata
1649501345
Дедушке уже за 80 - не судите строго ...
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