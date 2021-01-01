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Чистяков: «Возможно, это мой лучший сезон, но надеюсь, что самый лучший впереди»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков доволен своей игрой в сезоне-2021/22.

– Возможно, это лучший сезон, но надеюсь, что самый лучший впереди. Рад, что приношу пользу команде, но на том, сколько игр провел, не зацикливаюсь. Живу сегодняшним днем.

– Играть с первых минут приятнее?

– Конечно. Может быть, заслужил это прошлым сезоном, какими-то предыдущими играми – не знаю, но мне приятно, когда играю в основном составе и приношу пользу команде.

Тем более, это мой родной клуб, за который всегда мечтал играть. С детства. Очень приятно выкладываться на глазах своих болельщиков.

  • В этом сезоне Чистяков забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • После 23 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.

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Источник: «Матч ТВ»

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