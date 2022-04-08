Глушаков: «Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от участия в международных турнирах.

«Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.

Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной. Но Россия должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что и команда будет без чемпионата мира, и вся страна.

Хотя туда ещe надо было попасть – давайте будем реалистами», – сказал Глушаков.