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Глушаков: «Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от участия в международных турнирах.

«Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.

Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной. Но Россия должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что и команда будет без чемпионата мира, и вся страна.

Хотя туда ещe надо было попасть – давайте будем реалистами», – сказал Глушаков.

  • Сборной России не разрешили играть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Российские клубы на неопределенный срок отстранены от еврокубков.

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Источник: «Чемпионат»

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