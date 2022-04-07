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Комитет по этике готов рассмотреть конфликт Акинфеева с Паниным

Председатель комитета по этике РФС Семeн Андреев сообщил, что орган готов рассмотреть поведение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

«Пока в комитет РФС по этике не поступало запроса по неподобающему поведению Игоря Акинфеева в отношении главного судьи Панина в матче ЦСКА — «Урал». Об этом лучше спросить Ашота Хачатурянца, будоражить руководителей.

Мы готовы рассмотреть данный эпизод», — сказал Семeн Андреев.

  • Панин допустил 3 ключевые ошибки в матче ЦСКА – «Урал» (2:2).
  • Его отстранили от судейства до конца сезоне.

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Источник: «Чемпионат»

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07.04.2022 16:46
Комментарии3
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 апреля, 19:10

    Если готов, рассматривайте, попахивает такой лажой...

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    Рейтинг: +75

    Slava52 7 апреля, 17:33

    Игорёк забыл как ему в Европе показали сразу 2 желтые. Хамить стал и на своих игроков.

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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > Slava52 23 часа назад

    Кому свои, а кому судья )))

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