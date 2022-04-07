Комитет по этике готов рассмотреть конфликт Акинфеева с Паниным

Председатель комитета по этике РФС Семeн Андреев сообщил, что орган готов рассмотреть поведение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

«Пока в комитет РФС по этике не поступало запроса по неподобающему поведению Игоря Акинфеева в отношении главного судьи Панина в матче ЦСКА — «Урал». Об этом лучше спросить Ашота Хачатурянца, будоражить руководителей.

Мы готовы рассмотреть данный эпизод», — сказал Семeн Андреев.