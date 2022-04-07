Комитет по этике готов рассмотреть конфликт Акинфеева с Паниным

Председатель комитета по этике РФС Семeн Андреев сообщил, что орган готов рассмотреть поведение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».
«Пока в комитет РФС по этике не поступало запроса по неподобающему поведению Игоря Акинфеева в отношении главного судьи Панина в матче ЦСКА — «Урал». Об этом лучше спросить Ашота Хачатурянца, будоражить руководителей.
Мы готовы рассмотреть данный эпизод», — сказал Семeн Андреев.
- Панин допустил 3 ключевые ошибки в матче ЦСКА – «Урал» (2:2).
- Его отстранили от судейства до конца сезоне.
Источник: «Чемпионат»