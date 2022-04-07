Евсеев: «Любой российский тренер мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет?»

Вадик и футболистом-то был...мягко говоря... очень ..незамысловатым)))
Вот и в тренерах у него НЕ ТРЕНЕРСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, а с "язЫками")))(как "тренер" он бы, попав в Реал...так бы развернулся!!!)))
Собственно именно ЗА ЯЗЫК (помните его слово из трёх букв, с буквой "у" посередине (не "душ") сказанное на камеру ЦТ?) он нам ...как "футболист" и запомнился...
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев порассуждал о перспективах трудоустройства российских специалистов в европейских клубах.
«Иностранных тренеров считают лучше наших? А в чeм они лучше? Вы же сами это создаeте. Как это называется? Пятая сила? Ну пишите тогда наоборот, что наши тренеры – лучшие. Все это подхватят.
Вы можете так всe расставить, что и футбол будет считаться хорошим. Вам нужно только захотеть. Любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет?
Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов – на Кипре, в Латвии. Приближeнный к Ломакину человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: «Учи, блин, английский! Учи!».
А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: «А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?». Поеду за границу – выучу. Мне сразу напоминают, что там в командах по 15 иностранцев, и с ними нужно разговаривать.
Только вот у нас же иностранные тренеры как-то общаются с россиянами. Они могут донести мысль через переводчика, а я – нет? Так, что ли?
Но цели поработать за границей у меня нет. У меня есть цель быть востребованным. Вот сейчас востребован во второй лиге», – сказал Евсеев.