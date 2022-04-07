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Евсеев: «Любой российский тренер мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет?»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев порассуждал о перспективах трудоустройства российских специалистов в европейских клубах.

«Иностранных тренеров считают лучше наших? А в чeм они лучше? Вы же сами это создаeте. Как это называется? Пятая сила? Ну пишите тогда наоборот, что наши тренеры – лучшие. Все это подхватят.

Вы можете так всe расставить, что и футбол будет считаться хорошим. Вам нужно только захотеть. Любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет?

Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов – на Кипре, в Латвии. Приближeнный к Ломакину человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: «Учи, блин, английский! Учи!».

А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: «А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?». Поеду за границу – выучу. Мне сразу напоминают, что там в командах по 15 иностранцев, и с ними нужно разговаривать.

Только вот у нас же иностранные тренеры как-то общаются с россиянами. Они могут донести мысль через переводчика, а я – нет? Так, что ли?

Но цели поработать за границей у меня нет. У меня есть цель быть востребованным. Вот сейчас востребован во второй лиге», – сказал Евсеев.

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Источник: «Чемпионат»

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07.04.2022 09:44
Комментарии5
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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 13:50

    Вадик и футболистом-то был...мягко говоря... очень ..незамысловатым)))
    Вот и в тренерах у него НЕ ТРЕНЕРСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, а с "язЫками")))(как "тренер" он бы, попав в Реал...так бы развернулся!!!)))
    Собственно именно ЗА ЯЗЫК (помните его слово из трёх букв, с буквой "у" посередине (не "душ") сказанное на камеру ЦТ?) он нам ...как "футболист" и запомнился...

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    Рейтинг: +118

    шахта Заполярная 7 апреля, 12:12

    Все очень просто, поменять букву "с" в фамилии на букву "р".

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 7 апреля, 10:26

    Стоят два мента у гостиницы "Метрополь". Выходит иностранец и спрашивает у них по-английски, как пройти к Большому Театру, они ни гу-гу, он по-немецки, потом по-французски с тем же эффектом. Когда он ушел один мент говорит другому: ты видишь Толян, как важно знать иностранные языки, а Толян отвечает: этот чувак знал три иностранных языка, это ему помогло ?

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    Рейтинг: +1856

    DMитрий 7 апреля, 10:02

    1. Спроси у Лёни Слуцкого
    2. Иностранных тренеров считают лучше наших? А в чeм они лучше? - как минимум в психологии, футбольном воспитании.

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    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 10:00

    вы все в шинниках сидите, а как ***** о европах мечтаете

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