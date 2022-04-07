Евсеев: «Любой российский тренер мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет?»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев порассуждал о перспективах трудоустройства российских специалистов в европейских клубах.

«Иностранных тренеров считают лучше наших? А в чeм они лучше? Вы же сами это создаeте. Как это называется? Пятая сила? Ну пишите тогда наоборот, что наши тренеры – лучшие. Все это подхватят.

Вы можете так всe расставить, что и футбол будет считаться хорошим. Вам нужно только захотеть. Любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет?

Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов – на Кипре, в Латвии. Приближeнный к Ломакину человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: «Учи, блин, английский! Учи!».

А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: «А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?». Поеду за границу – выучу. Мне сразу напоминают, что там в командах по 15 иностранцев, и с ними нужно разговаривать.

Только вот у нас же иностранные тренеры как-то общаются с россиянами. Они могут донести мысль через переводчика, а я – нет? Так, что ли?

Но цели поработать за границей у меня нет. У меня есть цель быть востребованным. Вот сейчас востребован во второй лиге», – сказал Евсеев.