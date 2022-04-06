Давиташвили, разорвавший контракт с «Арсеналом», тренируется с батумским «Динамо»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили тренируется с батумским «Динамо».
Сегодня, 6 апреля, российский клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним грузином по семейным обстоятельствам.
Ранее в батумское «Динамо» перешел экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.
- Давиташвили перешел в тульский клуб прошлым летом на правах свободного агента.
- В этом сезоне 21-летний грузин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Фото: пресс-служба батумского «Динамо»
Источник: Бомбардир.ру