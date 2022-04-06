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Давиташвили, разорвавший контракт с «Арсеналом», тренируется с батумским «Динамо»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили тренируется с батумским «Динамо».

Сегодня, 6 апреля, российский клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним грузином по семейным обстоятельствам.

Ранее в батумское «Динамо» перешел экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

  • Давиташвили перешел в тульский клуб прошлым летом на правах свободного агента.
  • В этом сезоне 21-летний грузин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Фото: пресс-служба батумского «Динамо»

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Источник: Бомбардир.ру

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06.04.2022 14:51
Комментарии1
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  • ...
    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 15:28

    Не брать больше футболистов из Грузии в Россию. Ни в один дивизион! Бусть они все в Батуми играют. На хитрую ... есть ... с винтом...

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