Давиташвили, разорвавший контракт с «Арсеналом», тренируется с батумским «Динамо»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили тренируется с батумским «Динамо».

Сегодня, 6 апреля, российский клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним грузином по семейным обстоятельствам.

Ранее в батумское «Динамо» перешел экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Давиташвили перешел в тульский клуб прошлым летом на правах свободного агента.

В этом сезоне 21-летний грузин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Фото: пресс-служба батумского «Динамо»