Грузин Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом» по семейным обстоятельствам

Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Зурико Давиташвили.
«Находясь в расположении сборной Грузии Зурико Давиташвили, прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт. Полузащитник объяснил свое решение семейными обстоятельствами», – сообщает пресс-служба «Арсенала».
Ранее президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе заявил, что надеется на подписание контракта с Давиташвили.
- Давиташвили перешел в тульский клуб прошлым летом на правах свободного агента.
- В этом сезоне 21-летний грузин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: сайт «Арсенала»