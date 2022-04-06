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Грузин Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом» по семейным обстоятельствам

Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Зурико Давиташвили.

«Находясь в расположении сборной Грузии Зурико Давиташвили, прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт. Полузащитник объяснил свое решение семейными обстоятельствами», – сообщает пресс-служба «Арсенала».

Ранее президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе заявил, что надеется на подписание контракта с Давиташвили.

  • Давиташвили перешел в тульский клуб прошлым летом на правах свободного агента.
  • В этом сезоне 21-летний грузин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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Источник: сайт «Арсенала»

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06.04.2022 13:41
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