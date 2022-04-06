Грузин Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом» по семейным обстоятельствам

Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Зурико Давиташвили.

«Находясь в расположении сборной Грузии Зурико Давиташвили, прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт. Полузащитник объяснил свое решение семейными обстоятельствами», – сообщает пресс-служба «Арсенала».

Ранее президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе заявил, что надеется на подписание контракта с Давиташвили.