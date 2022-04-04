Батумское «Динамо» вслед за Хвичей хочет подписать Давиташвили

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал об интересе клуба к полузащитнику Зурико Давиташвили.

«Давиташвили из тульского «Арсенала» тоже вскоре станет нашим футболистом? Очень надеюсь на это», – сказал Беридзе.

Ранее батумское «Динамо» подписало Хвичу Кварацхелию из «Рубина».

Давиташвили перешел в «Арсенал» прошлым летом на правах свободного агента.

В этом сезоне 21-летний грузин забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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