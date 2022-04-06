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  • Гвардиола – об «Атлетико»: «Сити» играл против невероятно классной команды»

Гвардиола – об «Атлетико»: «Сити» играл против невероятно классной команды»

6 апреля 2022, 09:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли против невероятно классной команды, которой очень сложно противостоять, но в итоге добились хорошего результата. У нас были шансы забить и второй мяч, и третий. Парни сыграли добротно, мы знали, что у Габриэля Жезуса и Фила Фодена какая-то особенная энергия, а Джек Грилиш отлично держит мяч.

Замену мы делали, чтобы улучшить игру. Иногда это срабатывает, иногда – нет. Очень сложно противостоять команде, которая обладает столь большим опытом выступлений в этом турнире. В Мадриде мы постараемся снова забить и победить», – сказал Гвардиола.

  • Ответный матч пройдет в Мадриде 13 апреля.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Сити Атлетико Гвардиола Хосеп
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