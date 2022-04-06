Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?

Гвардиола – об «Атлетико»: «Сити» играл против невероятно классной команды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли против невероятно классной команды, которой очень сложно противостоять, но в итоге добились хорошего результата. У нас были шансы забить и второй мяч, и третий. Парни сыграли добротно, мы знали, что у Габриэля Жезуса и Фила Фодена какая-то особенная энергия, а Джек Грилиш отлично держит мяч.

Замену мы делали, чтобы улучшить игру. Иногда это срабатывает, иногда – нет. Очень сложно противостоять команде, которая обладает столь большим опытом выступлений в этом турнире. В Мадриде мы постараемся снова забить и победить», – сказал Гвардиола.

  • Ответный матч пройдет в Мадриде 13 апреля.

Новости по теме
Гвардиола не планирует возглавлять сборную Бразилии (TNT Sports)
Сборная Бразилии предлагает Гвардиоле контракт с зарплатой 12 миллионов в год (Marca)
Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» больше матчей в плей-офф ЛЧ, чем с «Барселоной» 2
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.04.2022 09:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11