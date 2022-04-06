Жирков: «В чем мотивация продолжать играть? А что мотивирует мальчиков во дворе?»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о мотивации, которая заставляет его продолжать карьеру.

— В чем мотивация продолжать карьеру? У тебя же все есть, ты обеспеченный человек.

— А мальчики во дворе, когда в футбол играют, их что мотивирует?

— Они мечтают, что когда-то станут футболистами, есть цель. Всегда же должна быть мотивация...

— Я советовался со всеми. Если есть предложение, то можно и поиграть. Жена еще говорила, что младший сын сейчас занимается футболом, он должен смотреть на отца и становиться лучше. Сын в ЦСКА занимается.