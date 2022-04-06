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Жирков: «В чем мотивация продолжать играть? А что мотивирует мальчиков во дворе?»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о мотивации, которая заставляет его продолжать карьеру.

В чем мотивация продолжать карьеру? У тебя же все есть, ты обеспеченный человек.

— А мальчики во дворе, когда в футбол играют, их что мотивирует?

Они мечтают, что когда-то станут футболистами, есть цель. Всегда же должна быть мотивация...

— Я советовался со всеми. Если есть предложение, то можно и поиграть. Жена еще говорила, что младший сын сейчас занимается футболом, он должен смотреть на отца и становиться лучше. Сын в ЦСКА занимается.

  • В январе Жирков подписал контракт с «Химками» до конца сезона.
  • Он провел 2 матча за новую команду.
  • В августе футболисту исполнится 39 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.04.2022 01:15
Комментарии5
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 10:50

    В чем мотивация продолжать играть? Юра, В БАБЛЕ! Которого больше тебе НИКТО НИКГОДА И НИГДЕ не заплатит!

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    Рейтинг: +24424

    vladimir-7 6 апреля, 07:44

    "Жена ещё ГОВОРИЛА, что младший сын сейчас занимается футболом..." Значит
    отец не видит сына и не знает чем он занимается, а сын не видит отца и с кого
    брать пример? С возрастом некоторые люди впадают в детство и по мотивации сравнивают себя с ними.

    0
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    Рейтинг: +1196

    moskowcity-petrv 6 апреля, 06:13

    связи решают,ребёнку из простой семьи,в школу цска и других команд рпл не попасть

    0
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    Рейтинг: +26563

    Боцман59rus 6 апреля, 04:14

    _ мальчишки во дворах играют в свое удовольствие и не умирают на поле, в попытках заработать последнюю копейку, превращаясь при этом из уважаемого спортсмена, в футбольное посмешище, рискующим своим последним здоровьем.

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    Рейтинг: +1243

    Сергей Каспийский 6 апреля, 01:33

    Когда эти мальчики подрастают, то их не увидишь во дворе играющими в футбол - подростковый возраст заканчивается и переходный этап между детством и взрослостью завершается.

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