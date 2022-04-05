Жирков: «В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых»

Защитник «Химок» Юрий Жирков ответил на вопросы о своей зарплате.

– Насколько был важен финансовый вопрос при переходе в «Химки»? Глушаков, например, говорит: «Если я вернусь в «Спартак», готов играть бесплатно».

– Если я вернусь в «Челси», тоже готов играть бесплатно (смеется). Разговаривали с Володей (Габуловым), он мне назвал сумму, и больше мы к этому разговору не возвращались.

– Ты говорил, что в «Химках» у тебя зарплата в два раза ниже, чем была в «Зените». Получается, не так все плохо.

– В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых.

– Но там премиальные сумасшедшие.

– Бывает. За победу над «Спартаком» или еще что-то. А в остальном обычные премиальные.

– Самые большие премиальные в карьере?

– Может, даже в ЦСКА.

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год.

В январе 38-летний футболист перешел в «Химки».

В его активе 2 матча за новую команду.

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