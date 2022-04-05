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    Жирков: «В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых»

    Защитник «Химок» Юрий Жирков ответил на вопросы о своей зарплате.

    – Насколько был важен финансовый вопрос при переходе в «Химки»? Глушаков, например, говорит: «Если я вернусь в «Спартак», готов играть бесплатно».

    – Если я вернусь в «Челси», тоже готов играть бесплатно (смеется). Разговаривали с Володей (Габуловым), он мне назвал сумму, и больше мы к этому разговору не возвращались.

    – Ты говорил, что в «Химках» у тебя зарплата в два раза ниже, чем была в «Зените». Получается, не так все плохо.

    – В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых.

    – Но там премиальные сумасшедшие.

    – Бывает. За победу над «Спартаком» или еще что-то. А в остальном обычные премиальные.

    – Самые большие премиальные в карьере?

    – Может, даже в ЦСКА.

    • Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год.
    • В январе 38-летний футболист перешел в «Химки».
    • В его активе 2 матча за новую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2022 15:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 10:31

      В других клубах не получил бы и этого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 5 апреля 2022, 17:04

      Бедный Юрик. Тяжело ему было в Зените материально...)))

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