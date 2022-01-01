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Артета извинился за разгромное поражение «Арсенала» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета извинился за разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в 31-м туре АПЛ.

«Мы были плохи, особенно в первом тайме. Я прошу прощения у наших болельщиков. Сегодня нам не хватало концентрации или самообладания для того, чтобы доминировать. Это раздражает меня больше всего.

Мы не были сосредоточены на игре и все время опаздывали. Соперник этим воспользовался, а мы не смогли изменить ситуацию», – сказал Артета.

  • «Арсенал» упустил возможность вернуться в топ-4 АПЛ и остался на 5-м месте.
  • «Пэлас» поднялся на 9-ю строчку.

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Источник: BBC

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