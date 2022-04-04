Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

Капелло: «Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о перспективах российских команд вернуться в число участников международных турниров.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», – сказал Капелло.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные в конце февраля.
  • Из-за этого сборная не участвовала в стыках отбора ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из 1/8 финала Лиги Европы.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Капелло отказался общаться с российскими журналистами 15
Капелло: «Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия» 15
Капелло: «Никогда не подумал бы, что Италия вообще может проиграть Северной Македонии» 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.04.2022 23:58
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +156

    Nikoo 1 час назад

    Да пошли они продажные с*** "Спорт вне политики" говорили когда-то

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11