Капелло: «Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о перспективах российских команд вернуться в число участников международных турниров.
«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», – сказал Капелло.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные в конце февраля.
- Из-за этого сборная не участвовала в стыках отбора ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из 1/8 финала Лиги Европы.
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Источник: «РБ Спорт»