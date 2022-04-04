Капелло: «Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о перспективах российских команд вернуться в число участников международных турниров.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», – сказал Капелло.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные в конце февраля.

Из-за этого сборная не участвовала в стыках отбора ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из 1/8 финала Лиги Европы.

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