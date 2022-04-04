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  • Лапочкин: «Микрофон на судьях? Если скажут, что нужно, то мы готовы»

Лапочкин: «Микрофон на судьях? Если скажут, что нужно, то мы готовы»

4 апреля 2022, 13:19
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Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал решение Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 94-й минуте в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

— Да, должен был пенальти быть, но, к сожалению, судья не назначил.

— Официальное лицо может ли «выпустить пар», как это сделал президент «Урала»?

— Мне кажется, это не очень честно, потому что судьи-то ничего не говорят. Когда лицо высказывается, это одно, а когда за глаза, некрасиво это, хотя Григорий Викторович — всеми уважаемый человек. Всегда к нему судьи хорошо относились. Но в данной ситуации перейти на оскорбления, мне кажется, это уже излишне.

— Сергей, вы хотите, чтобы на вас висел микрофон, и чтобы все слышали вас, ваши решения?

— В пылу эмоций можно наговорить многое. Если скажут, что нужно комментировать свои решения, то судьи готовы к этому. Но я думаю, что изначально должен быть какой-то эксперимент.

На каких-то матчах низшей лиги надо посмотреть, как это работает, потому что все-таки премьер-лига, накал борьбы, иногда люди могут услышать лишнее. Поэтому надо сначала потренироваться.

— Если скажут, то судьи будут, вы говорите. То есть у вас такого желания нет?

— Конечно. Но судьи готовы всегда объяснять свои решения.

— Мы хотим знать, что вы там обсуждаете с ассистентами, как вы оцениваете эпизод.

— Все переговоры записываются, это не тайна. Судья все равно обязан объяснять все эпизоды. Но я не уверен, что это должна слышать публика, потому что иногда бывает специфический какой-то язык, иногда идиоматические выражения.

Но если скажут, то, безусловно, судьи всегда готовы, путь открыт. Это не от нас зависит, нас никто не спрашивает.

— Хотели бы вы иметь возможность приходить на послематчевую пресс-конференцию и отвечать тренеру прилюдно?

— Не вижу в этом никаких проблем.

  • Летом 2021 года Лапочкина отстранили от футбола на 10 лет.
  • Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
  • Рефери заявил, что он не совершал умышленных действий по нарушению регламента.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (1)
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Vitaga
1649078611
надо понимать что судейское сообщество в Российском футболе- своеобразная мафия. чужих там нет и не примут. очень сильная корпоративность. все поголовно повязаны. чтобы что то изменить надо проводить тотальную зачистку - с самого верха и до низового уровня. вводить новых людей из любительских лиг. не оставляя никого кто судил ранее более года. а так вешай на них микрофоны... камеры.. вводи полиграфы.. - толку не будет
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