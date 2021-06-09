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    Лапочкин – о дисквалификации на десять лет: «Умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал»

    Судья Сергей Лапочкин прокомментировал решение УЕФА отстранить его от футбольной деятельности на 10 лет.

    «Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.

    Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», – сказал Лапочкин.

    • Изначально Лапочкина отстранили от футбольной деятельности на 90 дней.
    • Позже стало известно, что судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
    • Лапочкин – судья категории ФИФА.
    • Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

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    Источник: Sport24

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