Лапочкин – о дисквалификации на десять лет: «Умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал»

Судья Сергей Лапочкин прокомментировал решение УЕФА отстранить его от футбольной деятельности на 10 лет.

«Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.

Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», – сказал Лапочкин.