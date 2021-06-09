Лапочкин – о дисквалификации на десять лет: «Умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал»

Судья Сергей Лапочкин прокомментировал решение УЕФА отстранить его от футбольной деятельности на 10 лет.
«Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью.
Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», – сказал Лапочкин.
- Изначально Лапочкина отстранили от футбольной деятельности на 90 дней.
- Позже стало известно, что судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
- Лапочкин – судья категории ФИФА.
- Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.
Источник: Sport24