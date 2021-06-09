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⚡ УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбола на десять лет

9 июня 2021, 16:43
30

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях УЕФА в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

«Лапочкин отстранeн на 10 лет от футбольной деятельности», – сказал Хачатурянц.

  • Изначально Лапочкина отстранили от футбольной деятельности на 90 дней.
  • Позже стало известно, что судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
  • Лапочкин – судья категории ФИФА.
  • Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (30)
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vladimir-7
1623246780
А. Хачатурянц, кто следующий? Лучше огласите весь список кандидатов.
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More_and_More
1623247143
Просто напоминаю, что в рейтинге судей от РФС он на 3 месте.
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G.P.
1623248317
Хмм. Он же не взятку взял и засудил кого-то, а просто проигнорировал попытки кого-то дать эту взятку. Тут, конечно, хотелось бы всю историю услышать с подробными распечатками этой "попытки давления". Но пока как-то странно всё это выглядит. p.s. не очень понимаю, почему многие так рады. С моей точки зрения, чем меньше у нас судей на международных матчах, тем хуже для нас.
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JTherry
1623250048
Хачатурянцу этот судейский корпус "перетрахивать и перетрахивать", как говаривал Лукашенко... персоны нон-грата - Вилков, Еськов, Васильев, Калошин, Кашшаи, Лапочкин... и ведь все судьи имели категорию ФИФА...
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Алехсбургер.
1623250095
Лавров.Мишустин.Хачатрянц.. Мне одному кажется ,что скоро мы все будем говорить "барев дзез", вместо здрасьте...?(
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серега кашин
1623250202
другим не повадно будет, пусть суки боятся
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Лфшт
1623251537
отлично. Еще надо 5 человек выкинуть и вся эта судейская шайка исчезнет. твари продажные.
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Томик
1623252607
За попытку на десять лет. А человек, который поставил два необоснованных пенальти в ворота "Спартака" в первом туре, успешно(по его же мнению) доказывает всем до сих пор, что он мужчина.
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MaxRnD
1623262562
Химки - Ростов, чо ! По совокупности содеянного зашло нормально ... Эффект бумеранга никто не отменял, просто такие личности про него забывают
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ivany4
1623263738
РФС стоило бы тоже прописать для судейского корпуса. Причем срок давности содеянного нужно увеличит до 10 лет, и внести кроме отстранения еще и большие штрафы. Глядишь и перестанут у нас судить "по усмотрению", и начнут использовать правила. Лапочкин хотел увидеть жемчужный свет в конце туннеля, а увидел электричку.))
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