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    ⚡ УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбола на десять лет

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях УЕФА в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

    «Лапочкин отстранeн на 10 лет от футбольной деятельности», – сказал Хачатурянц.

    • Изначально Лапочкина отстранили от футбольной деятельности на 90 дней.
    • Позже стало известно, что судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
    • Лапочкин – судья категории ФИФА.
    • Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5788

      Cleaner 25 минут назад

      Своих отстаивать нужно. А РФС Лапочкина бросил...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9321

      Литейный4 41 минуту назад

      В полку. харчующихся у Федуна убыль. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5629

      Томик 1 час назад

      За попытку на десять лет. А человек, который поставил два необоснованных пенальти в ворота "Спартака" в первом туре, успешно(по его же мнению) доказывает всем до сих пор, что он мужчина.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Лфшт 1 час назад

      отлично. Еще надо 5 человек выкинуть и вся эта судейская шайка исчезнет. твари продажные.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6103

      серега кашин 1 час назад

      другим не повадно будет, пусть суки боятся

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Лавров.Мишустин.Хачатрянц..
      Мне одному кажется ,что скоро мы все будем говорить "барев дзез", вместо здрасьте...?(

      3
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      Рейтинг: +531

      Roma56 > Алехсбургер. 1 час назад

      да нее, скоро вся планета будет говорить "ни хао")

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14342

      JTherry 2 часа назад

      Хачатурянцу этот судейский корпус "перетрахивать и перетрахивать", как говаривал Лукашенко... персоны нон-грата - Вилков, Еськов, Васильев, Калошин, Кашшаи, Лапочкин... и ведь все судьи имели категорию ФИФА...

      5
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      Рейтинг: +28

      Паровоз888 2 часа назад

      Ашот Хачатурянц - теперь каждую неделю судей отстраняет.

      1
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      Рейтинг: +9819

      BRO_football 2 часа назад

      Неудивительно, что именно российский судья вляпался в такую историю. У нас и в РПЛ с судейством полный бардак. Взятки берут все и никто даже расследовать это не собирается

      3
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      Рейтинг: +3243

      Semenycch 2 часа назад

      Очень жесткое наказание. Я не отслеживаю, УЕФА всегда принимает столь жесткие решения в подобных случаях? Если решение стандартное, тогда все правильно.

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