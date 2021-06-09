⚡ УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбола на десять лет

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях УЕФА в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
«Лапочкин отстранeн на 10 лет от футбольной деятельности», – сказал Хачатурянц.
- Изначально Лапочкина отстранили от футбольной деятельности на 90 дней.
- Позже стало известно, что судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).
- Лапочкин – судья категории ФИФА.
- Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.
Источник: «Чемпионат»