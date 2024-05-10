Мостовой объяснил ухудшение игры Сперцяна

Бывший полузащитник «Спаратка», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал хуже играть с уходом Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

«Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом? Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы.

Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», – сказал Мостовой.