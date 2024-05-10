Мостовой объяснил ухудшение игры Сперцяна

Бывший полузащитник «Спаратка», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал хуже играть с уходом Владимира Ивича с поста главного тренера команды.
«Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом? Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы.
Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», – сказал Мостовой.
- Сперцян провел в этом сезоне 30 матчей, забил 10 голов, отдал 4 передачи.
- «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками. Столько же баллов у «Динамо». Отставание от «Зенита» составляет 1 очко.