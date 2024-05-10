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    Мостовой объяснил ухудшение игры Сперцяна

    Бывший полузащитник «Спаратка», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал хуже играть с уходом Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

    «Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом? Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы.

    Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», – сказал Мостовой.

    • Сперцян провел в этом сезоне 30 матчей, забил 10 голов, отдал 4 передачи.
    • «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками. Столько же баллов у «Динамо». Отставание от «Зенита» составляет 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715333659
    Сперцяну что позицию поменяли , в чём вина Мусаева ? Игрок средний , не надо из него "месси" делать. В составе Краснодара, он да Кордоба более-менее "тянут", в остальном , состав далёк от "чемпионского". Фарт ушёл и результат соответственно.
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    Январь 59
    1715335571
    Главный спонсор РПЛ премьер лиги- букмекерская компания Винлайн. Кто платит деньги тот и заказывает музыку. Помнится Чемпионат Мира по футболу в Японии. А. Мостовой был активным участником рекламы Пепси колы. А на поле Александр Мостовой был бледной тенью того, что он показывал играя за свой клуб. Кому как не Мостовому знать причину спада в игре.
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    Romeo 123
    1715347696
    Да сперцян и никогда не игра хорошо , раз в год и палка стреляет , остальное реклама
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