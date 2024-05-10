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    • Бышовец предложил ЦСКА проверить молодежь в матче с «Зенитом»

    Бышовец предложил ЦСКА проверить молодежь в матче с «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец считает, что ЦСКА в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» стоит проверить молодых игроков.

    «С точки зрения турнирной стратегии ЦСКА было бы уместней использовать матч чемпионата в качестве этапа подготовки к кубковой встрече. Тем более при всей скудности скамейки армейцев у них есть талантливая молодежь, которую можно проверить на фоне «Зенита».

    Те же Кирилл Глебов и Матвей Лукин хорошо вышли на замену в игре с «Рубином». Да и раньше проводили хорошие отрезки, когда их выпускали на поле.

    Они могут создать проблемы и «Зениту», который показал, что его резерв не всегда хорош, когда его выпускают на поле, как было в недавней кубковой встрече с ЦСКА. Видно, что команде тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Поэтому вполне вероятно, что в одной из встреч с армейцами команда Семака может допустить осечку», – сказал Бышовец.

    • Игра в Санкт-Петербурге пройдет 11 мая и начнется в 19:00.
    • 15 мая команды встретятся повторно в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Команда опережает на одно очко «Краснодар» и «Динамо».
    • ЦСКА идет 8-м с 39 очками и уже не претендует в чемпионате России на позиции выше 4-й.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии (11)
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    The only one
    1715332281
    Правильно. Где же ещё проверять. И любой счёт не зазорный будет.
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    Алексей З
    1715332542
    Анатолий Фёдорыч питерское прошлое вспомнил или надбавку к пенсии посулили . Ну ты же динамовец , почему бы армейцам не помочь землякам ? Молодых потом проверят , в следующем розыгрыше Кубка.
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    paracetamol
    1715332602
    Динамовец он, да куевский, хохляцкий!
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    яцык
    1715336660
    Провокатор хренов
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    Красногвардейчик
    1715337128
    Светоч прав....задолбали эти зажравшиеся коты!!! Выпусти молодёжь, пусть проиграют, зато биться будут и с горящими глазами играть
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    slavа0508
    1715337264
    Ну да конечно самое время . матч в итоге может решить кто станет чемпионом . самое время проверять ...
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    raritet
    1715340037
    Беспроигрышный вариант. Собственно говоря, когда терять нечего, а в итоге : доверишь молодежи и не нужно будет оправдываться если что не так. Главный козырь молодых- желание показать себя, скорость и наглость.
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    ...уефан
    1715341776
    ...Спартаковская молодёжь уже готова к Краснодару!)...
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