Бышовец предложил ЦСКА проверить молодежь в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец считает, что ЦСКА в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» стоит проверить молодых игроков.

«С точки зрения турнирной стратегии ЦСКА было бы уместней использовать матч чемпионата в качестве этапа подготовки к кубковой встрече. Тем более при всей скудности скамейки армейцев у них есть талантливая молодежь, которую можно проверить на фоне «Зенита».

Те же Кирилл Глебов и Матвей Лукин хорошо вышли на замену в игре с «Рубином». Да и раньше проводили хорошие отрезки, когда их выпускали на поле.

Они могут создать проблемы и «Зениту», который показал, что его резерв не всегда хорош, когда его выпускают на поле, как было в недавней кубковой встрече с ЦСКА. Видно, что команде тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Поэтому вполне вероятно, что в одной из встреч с армейцами команда Семака может допустить осечку», – сказал Бышовец.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет 11 мая и начнется в 19:00.

15 мая команды встретятся повторно в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Команда опережает на одно очко «Краснодар» и «Динамо».

ЦСКА идет 8-м с 39 очками и уже не претендует в чемпионате России на позиции выше 4-й.