«Все игроки ЦСКА – воины»: Виллиан – о победе над «Зенитом»

Защитник ЦСКА Виллиан прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Мы прекрасно понимали, что нам будет очень сложно. В команде «Зенит» очень много высококлассных игроков, и мы прекрасно понимали: если нам удалось повести в счeте, то ожидаемо, что они усилят давление и окажут на нас мощный прессинг.

Поэтому хотел бы поздравить наших игроков, они все воины. И хочу поблагодарить наших уважаемых болельщиков, которые были здесь и всегда нас поддерживают и помогают», – сказал бразилец.