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    • «Все игроки ЦСКА – воины»: Виллиан – о победе над «Зенитом»

    «Все игроки ЦСКА – воины»: Виллиан – о победе над «Зенитом»

    Защитник ЦСКА Виллиан прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    «Мы прекрасно понимали, что нам будет очень сложно. В команде «Зенит» очень много высококлассных игроков, и мы прекрасно понимали: если нам удалось повести в счeте, то ожидаемо, что они усилят давление и окажут на нас мощный прессинг.

    Поэтому хотел бы поздравить наших игроков, они все воины. И хочу поблагодарить наших уважаемых болельщиков, которые были здесь и всегда нас поддерживают и помогают», – сказал бразилец.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди у команд кубковый матч (15 мая).
    • У «Зенита» 1 победа в последних 7 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.05.2024 13:19
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    Комментарии (1)
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    Ловкий Бубен
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    Это человеческая психология, бабло никогда не будет сильнее первобытной эмоциональной мотивации: страх, ненависть, зависть, гордость всегда возьмут вверх
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