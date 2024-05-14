Агент Гурцкая раскритиковал Семака по итогам матча «Зенит» – ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о кадровых решениях главного тренера «Зенита» Сергея Семака в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Армейцы победили в Петербурге со счетом 1:0.
- «Зенит» упустил лидерство за два тура до конца чемпионата.
- У команды 5 матчей подряд без побед.
«Для чего ты выходишь на матч с полубольным ЦСКА в три центральных защитника? Что тебе мешает Дугласа оставить слева?
У тебя сумасшедшая пара защитников по весне Нино – Эракович, для чего ты это делаешь?» – заявил Гурцкая.