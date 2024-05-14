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    • Агент Гурцкая раскритиковал Семака по итогам матча «Зенит» – ЦСКА

    Агент Гурцкая раскритиковал Семака по итогам матча «Зенит» – ЦСКА

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о кадровых решениях главного тренера «Зенита» Сергея Семака в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • Армейцы победили в Петербурге со счетом 1:0.
    • «Зенит» упустил лидерство за два тура до конца чемпионата.
    • У команды 5 матчей подряд без побед.

    «Для чего ты выходишь на матч с полубольным ЦСКА в три центральных защитника? Что тебе мешает Дугласа оставить слева?

    У тебя сумасшедшая пара защитников по весне Нино – Эракович, для чего ты это делаешь?» – заявил Гурцкая.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (1)
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    шахта Заполярная
    1715637325
    Семака не пинает только ленивый
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