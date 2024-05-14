Кирьяков сказал, что мешает «Зениту» дожимать соперников по ходу матчей

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что в действиях игроков «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) чувствовалась вальяжность.

– Семак понимает, что происходит с командой и как можно выйти из этого кризиса еще в нынешнем чемпионате?

– Непростая ситуация, тем более что игроки насытились победами. Что бы сейчас Семак ни говорил, какую психологическую работу бы ни проводил, как бы ни настраивал подопечных – достучаться не может. У футболистов подсознательно присутствуют мысли, что раз мы постоянные чемпионы, то и сейчас со всеми разберемся.

Уверен, что главный тренер прекрасно понимает: команде не хватает какой-то собранности и концентрации. Значит, надо выбивать из подопечных все ненужные мысли, которые мешают выигрывать и набирать очки.

– Зенитовцы в матче с ЦСКА, по сути, забегали только когда пропустили гол. Что мешало раньше играть в таком темпе?

– Я бы не сказал, что первый тайм оказался совсем уж провальным, что зенитовцы стояли. Но самоуверенность и вальяжность чувствовались. И потом Семак выпустил на старте двух нападающих: Кассьерру и Сергеева, но что-то не сработало. Взаимодействия у этих двух форвардов оказались недостаточно опасными для соперника.

Пришлось по ходу действия менять заготовленный план – убирать Сергеева, добавлять больше активности на флангах, бросив в бой Педро и Мостового.

– Такие метания уже не в первый раз.

– Но преимуществом хозяева все равно владели. Был момент в первом тайме не только у Вендела, но и у Артура, когда он убежал и старался бить в дальний угол, но Тороп отбил, а Сергеев недоработал на добивании…

В любом случае чувствовалась какая-то вальяжность в действиях бразильцев. И Клаудиньо, и Вендел вели себя слишком спокойно: мол, обязательно возникнет момент – забьем. И вот эта уверенность, которая переходит в самоуверенность, и мешает «Зениту» дожимать соперников. Во второй половине, понятно, петух клюнул в одно место, пришлось доставать резервы.

– А их оказалось недостаточно для победы.

– Но, как часто бывает в футболе, собраться в ситуации, когда проигрываешь в счете, чрезвычайно тяжело. Да, зенитовцы зажали ЦСКА в концовке, буквально у штрафной площади. Но из фланговых передач ничего не выжали. Пытались комбинационно разыграть, вывести кого-то на удар, но мячи летели выше. Ну и удача сразу отвернулась. Она тоже к себе пренебрежительного отношения не прощает.