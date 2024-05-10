Канчельскис сравнил цены в Лондоне, Москве и Бишкеке

Андрей Канчельскис считает, что проживание в столицах обходится дорого, независимо от страны.

Исключением он назвал столицу Кыргызстана, где экс-футболист сейчас тренирует «Мурас Юнайтед».

«Везде, во всех столицах мира очень дорого жить. Будь то Лондон, Токио или Москва – везде жить недешево. Все зависит от твоих запросов.

Мне хватало своей зарплаты и для жизни в Москве и для того, чтобы спокойно жить в Лондоне. Не жалуюсь, всего хватало, но налоги в Англии высокие – платил аж 40 процентов от зарплаты.

Сегодня нет ничего дешевого. Что в Москве, что в Лондоне – цены везде одинаковые. Может, дешевле только в Бишкеке. Цены здесь да, хорошие, ха-ха!» – сказал Канчельскис.