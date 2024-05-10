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    Канчельскис сравнил цены в Лондоне, Москве и Бишкеке

    Андрей Канчельскис считает, что проживание в столицах обходится дорого, независимо от страны.

    Исключением он назвал столицу Кыргызстана, где экс-футболист сейчас тренирует «Мурас Юнайтед».

    «Везде, во всех столицах мира очень дорого жить. Будь то Лондон, Токио или Москва – везде жить недешево. Все зависит от твоих запросов.

    Мне хватало своей зарплаты и для жизни в Москве и для того, чтобы спокойно жить в Лондоне. Не жалуюсь, всего хватало, но налоги в Англии высокие – платил аж 40 процентов от зарплаты.

    Сегодня нет ничего дешевого. Что в Москве, что в Лондоне – цены везде одинаковые. Может, дешевле только в Бишкеке. Цены здесь да, хорошие, ха-ха!» – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715345154
    Что толку, что там дешевле, весь Бишкек в Москве.
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    WE ARE FOR PETER
    1715347969
    А сколько в Лондоне зарплата и минус 40 процентов
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    WE ARE FOR PETER
    1715348026
    В Бишкеке, думаю и в Душанбе конечно дешевле чем в Москве и Лондоне
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