Долги российской компании Промеса выросли

Проблемы Квинси Промеса с законом в России усугубляются.
Задолженность его фирмы продолжает расти и уже составляет 227 тысяч рублей.
К старым долгам добавился штраф в размере 62 тысяч за неоплату обслуживания банковского счeта.
Также футболист по-прежнему не заплатил налоги на сумму 404 тысячи рублей.
- Промес 29 февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Сейчас он находится под арестом в Дубае.
- Экстрадиции Квинси добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- «Спартак» не платит вингеру зарплату – 3,5 млн евро оклад + до 700 тыс евро бонусы.