Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Долги российской компании Промеса выросли

    Проблемы Квинси Промеса с законом в России усугубляются.

    Задолженность его фирмы продолжает расти и уже составляет 227 тысяч рублей.

    К старым долгам добавился штраф в размере 62 тысяч за неоплату обслуживания банковского счeта.

    Также футболист по-прежнему не заплатил налоги на сумму 404 тысячи рублей.

    • Промес 29 февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Сейчас он находится под арестом в Дубае.
    • Экстрадиции Квинси добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • «Спартак» не платит вингеру зарплату – 3,5 млн евро оклад + до 700 тыс евро бонусы.

    Новости по теме
    Конате забил «Крыльям» и отпраздновал гол в стиле Промеса
    За Промесом следила разведка Нидерландов 50
    Стало известно, кто будет принимать решение об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды 5
    Источник: Shot

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1715348770
    Долги растут, барыга сидит) спам как бы и ни причём)
    Ответить
    Цугундeр
    1715350149
    А что , не заплатить розовощёкой команде за легенду -то ? Так сказать , в виде "золотого парашюта " .. Поняяятно.... , квота.. ( Ещё эти брегеты Соболя с винирами... ,да барберы евоные еженедельные. Сплошные затраты .
    Ответить
    Axe111
    1715350662
    Клоунада
    Ответить
    VVM1964
    1715350905
    Есть повод подать на Экстрадицию в Россию !!! ... И если прокатит, у болельщиков голубоглазой команды пуканы разорвет, их и так уже здесь пучит !!! )
    Ответить
    The only one
    1715351564
    Проблем то. Конфисковать компанию за долги в пользу государства, деньги пустить на детские дома и забыть об этом инциденте навсегда.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1715352419
    После того как отсидит срок в Голландии, перевезут в российскую тюрьму.Будет срок мотать за неуплату налогов.Гы гы
    Ответить
    NewLife
    1715353105
    Необразованные эксперды из помоек, сообщаю вам страшную тайну: Промес - физическое лицо, а компания, которой он владеет - юридическое лицо. У вас, конечно, лозунг: все вокруг колхозное, все вокруг мое)))) Это два разные субъекты права. Долги Промеса и долги компании - не одно и то же. Это если государство правовое)))))))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+