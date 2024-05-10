Долги российской компании Промеса выросли

Проблемы Квинси Промеса с законом в России усугубляются.

Задолженность его фирмы продолжает расти и уже составляет 227 тысяч рублей.

К старым долгам добавился штраф в размере 62 тысяч за неоплату обслуживания банковского счeта.

Также футболист по-прежнему не заплатил налоги на сумму 404 тысячи рублей.