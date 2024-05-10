Мостовой: «Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на высказывание экс-игрока красно-белых и «Красной Пресни» 1980-90-х годов Олега Иванова. Тот заявил, что Мостовой хочет не тренировать, а получать большую зарплату.

«Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести. У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл.

Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова. Но в чeм-то он прав. Вот и плохо, что в нашем футболе места людей, которые являются легендами российского футбола, занимают люди по объявлению. Если бы я был в российском футболе, наш футбол от этого намного выиграл бы», – сказал Мостовой.