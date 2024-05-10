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    • Мостовой: «Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл»

    Мостовой: «Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на высказывание экс-игрока красно-белых и «Красной Пресни» 1980-90-х годов Олега Иванова. Тот заявил, что Мостовой хочет не тренировать, а получать большую зарплату.

    «Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести. У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл.

    Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова. Но в чeм-то он прав. Вот и плохо, что в нашем футболе места людей, которые являются легендами российского футбола, занимают люди по объявлению. Если бы я был в российском футболе, наш футбол от этого намного выиграл бы», – сказал Мостовой.

    • В августе 2023-го Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
    • Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии (27)
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    VPERDIV SPARTAK
    1715338454
    Вперёд Саня,а мы посмотрим)
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    ...уефан
    1715338976
    ..." Знает ли, кто-нибудь футбол так, как знаю его я!"(с). Александр-Царь Мостовой...
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    Spartak_forv@
    1715339059
    Эта говорящая голова не способна к рождению мысли. Одни набросы...
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    ziborock
    1715339073
    Напомните Мостовому что в Сельте его 2 года тренировал Виктор Фернандес, который в футбол не играл, и прыгал перед ним Шурик на задних лапках как зайчик!)))
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    WE ARE FOR PETER
    1715339094
    Не царское это дело прыгать на задних лапах))
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    Play
    1715339414
    Скоро сайт переименуют из "Бомбардира" в "Личный блог Александра "Его Величество" Мостового"
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    Cleaner
    1715343933
    Мостовой, ты БУДЕШЬ прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл!!! Иначе ни один работодатель тебя тренером не возьмет. Как тренер ты никто, потому забудь о понтах, если хочешь где то поработать!!!...(((
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    Krics
    1715344183
    В Португалии тренировать слабо,играл в Испании, гражданство Португалии,тренера продал в России,ихмо.
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    neim
    1715344692
    На Бомбардире уже места нет, где бы Саша Мостовой не по прыгал, а там одни журналюги и практически ни кто в футбол не играл. Но "царь" продолжает прыгать. Ну а что, деньги ведь не пахнут ))).
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    алдан2014
    1715353664
    У Мостового один ответ на всё. Те кто не играл в футбол уровня Виго,никто. Какое то психическое отклонение.
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