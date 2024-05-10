Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе вингером, поигравшим в РПЛ

    «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе вингером, поигравшим в РПЛ

    Во Франции назвали главную цель «ПСЖ» на летнее трансферное окно.

    Это левый вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, который должен стать заменой для Килиана Мбаппе.

    Переговоры между сторонами уже ведутся. Сообщалось, что неаполитанцы потребуют за игрока 120-130 миллионов евро, однако есть вероятность, что его отпустят за сумму около 80 миллионов.

    • В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.
    • Грузинский футболист играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • Мбаппе, вероятно, летом перейдет в «Реал».

    Новости по теме
    «ПСЖ» заинтересовался Хвичей
    «Наполи» назвал «ПСЖ» и «Барселоне» цену на Хвичу 15
    Хвича определился со своим будущим в «Наполи» 2
    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1715345231
    Во как! А что молодец! Вот что значит пахать и расти
    Ответить
    zigbert
    1715351107
    Надо сказать что в Наполи Кварацхелия получил популярность за свою игру. В ПСЖ свою состоятельность придется доказывать снова.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+