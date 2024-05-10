«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе вингером, поигравшим в РПЛ

Во Франции назвали главную цель «ПСЖ» на летнее трансферное окно.
Это левый вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, который должен стать заменой для Килиана Мбаппе.
Переговоры между сторонами уже ведутся. Сообщалось, что неаполитанцы потребуют за игрока 120-130 миллионов евро, однако есть вероятность, что его отпустят за сумму около 80 миллионов.
- В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.
- Грузинский футболист играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Мбаппе, вероятно, летом перейдет в «Реал».