«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе вингером, поигравшим в РПЛ

Во Франции назвали главную цель «ПСЖ» на летнее трансферное окно.

Это левый вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, который должен стать заменой для Килиана Мбаппе.

Переговоры между сторонами уже ведутся. Сообщалось, что неаполитанцы потребуют за игрока 120-130 миллионов евро, однако есть вероятность, что его отпустят за сумму около 80 миллионов.