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    • Спартаковец Чернов рассказал о мечте, связанной с «Ливерпулем»

    Спартаковец Чернов рассказал о мечте, связанной с «Ливерпулем»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры за пределами России.

    – В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

    – Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с Ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моем любимом английском клубе. Это мечта просто.

    Если говорить о чем-то хоть немного реальном, то итальянский, испанский или французский чемпионат. Общался с Головиным, он говорит, что во Франции ребята туда-сюда бегают, вообще не останавливаются.

    – Поехал бы бороться за выживание во Франции, как Кузяев?

    – В случае Кузяева – почему бы и нет. Он сколько раз в России чемпионство выиграл? Это для него уже роли не играет.

    Я же не был чемпионом, поэтому ситуация другая. Хотелось бы прежде всего выиграть первое место в РПЛ, а там уже можно и о чем-то другом задуматься.

    – Здоровенный контракт в Саудовской Аравии или возможность в «Роме» поиграть?

    – Смотря сколько денег.

    – В три раза больше, чем сейчас в «Спартаке».

    – Нет, тогда в «Рому».

    – Окей, в пять раз больше.

    – Если в пять раз, то в Саудовскую Аравию. И контракт на пять лет. Год играем, получаем неустойку за остальные четыре и едем в «Рому», ха-ха.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1715348181
    Совсем офигевший парень) в три раза больше не поеду,а в пять раз больше то поеду)) зажрались наши футболисты
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    alefreddy
    1715348482
    Неуловимый Билл никому не нужен.Языком чесать за золото тут много в команде желающих
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