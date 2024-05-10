Спартаковец Чернов рассказал о мечте, связанной с «Ливерпулем»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры за пределами России.

– В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

– Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с Ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моем любимом английском клубе. Это мечта просто.

Если говорить о чем-то хоть немного реальном, то итальянский, испанский или французский чемпионат. Общался с Головиным, он говорит, что во Франции ребята туда-сюда бегают, вообще не останавливаются.

– Поехал бы бороться за выживание во Франции, как Кузяев?

– В случае Кузяева – почему бы и нет. Он сколько раз в России чемпионство выиграл? Это для него уже роли не играет.

Я же не был чемпионом, поэтому ситуация другая. Хотелось бы прежде всего выиграть первое место в РПЛ, а там уже можно и о чем-то другом задуматься.

– Здоровенный контракт в Саудовской Аравии или возможность в «Роме» поиграть?

– Смотря сколько денег.

– В три раза больше, чем сейчас в «Спартаке».

– Нет, тогда в «Рому».

– Окей, в пять раз больше.

– Если в пять раз, то в Саудовскую Аравию. И контракт на пять лет. Год играем, получаем неустойку за остальные четыре и едем в «Рому», ха-ха.