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Литвинов: «Надо ли было проводить матч с «Локомотивом»? В футбол играют в любую погоду»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не увидел проблемы, что матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) прошел в снегопад. Он шел в первом тайме.

«Надо ли было проводить матч в таких условиях? Как принято говорить, в футбол играют в любую погоду. В раздевалке все готовились и были готовы играть», – сказал Литвинов.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • «Спартак» из РПЛ еще ни разу не вылетал.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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