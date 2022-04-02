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Федун не стал комментировать судейство в игре с «Локомотивом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул «РЖД Арену» сразу после финального свистка в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Он проигнорировал просьбу журналиста прокомментировать судейство.

В первом тайме у «Спартака» отменили гол.

  • Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.
  • «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.
  • Федун потерял 80 процентов от состояния из-за санкций.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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02.04.2022 22:39
Комментарии21
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. 1 час назад

    Ну а что он должен говорить ?
    Все всё сами видели.
    3 игру подряд решения арбитров вызывают много вопросов.
    Бороться с этим беспределом , в этой стране , БЕСПОЛЕЗНО...

    1
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    Рейтинг: +6898

    vladik12 1 час назад

    Завтра выскажется. И не он, а начальница транспортного цеха.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +15755

    paracetamol 1 час назад

    Федун торопился подсчитать, что осталось от наворованного.

    1
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > paracetamol 23 минуты назад

    Не оскудевает страна на идиотов (((

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +958

    Soccerdealer63 1 час назад

    Кому интересно мнение этого нищеброда?))

    2
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Soccerdealer63 22 минуты назад

    Нищеброды - это мы с тобой, если конечно ты - не Абрамович )))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6716

    BarStep 2 часа назад

    Завтра начальница пиаротдела скажет..

    И не только про судейство..

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. > BarStep 2 часа назад

    Она тебе что-то должна сказать ?
    Ты сам не зрячий ?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +6716

    BarStep > Alekxei Z. 2 часа назад

    Мне??
    Мне никто ничего не должен..
    Никогда!
    И даже ты..

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. > BarStep 2 часа назад

    Ну а тогда что варежку открываешь ?
    Сопи в две дырки.
    Зарема на голову умнее ваших Медведевых, Миллеров и Дюковых...

    3
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    Рейтинг: +13510

    Barmaleushka > Alekxei Z. 1 час назад

    В чём она умнее ? Чем это выражается ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +15116

    Cleaner > Alekxei Z. 1 час назад

    Она та еще говорунья. И чем больше Она говорит, тем хуже идут дела в Спартаке. Может это как то взаимосвязано???...)))

    0
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    Вот тут я с тобой согласен ( при всем моём нейтральном отношении к Зареме ) - возможно баба в футболе, как на корабле - ...

    0
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    Рейтинг: +958

    Soccerdealer63 > Persona_non_Grata 1 час назад

    ... кому несчастье, а кому - любовница на ставке поварихи___)))

    0
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    Рейтинг: +15116

    Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

    И вот тут уже возникают вопросы к самому Федуну...)

    0
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. > Barmaleushka 1 час назад

    Хотя бы тем , что единственная кто предлагает как реформировать российский футбол, какие экономические законы стоит принять для жизнедеятельности ФК.

    1
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. > Cleaner 1 час назад

    В прошлом году Спартак был второй , в этом не пошло и что ????
    За Виториа она сразу сказала , что не потянет и оказалась права.
    Спартак в РПЛ всё проиграл осенью , а не сейчас.
    9 или 10 роли не играет , но даже при таком раскладе судейский корпус "душит" команду, а ЭСК потом извиняется.

    1
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    Рейтинг: +19067

    Аvenger > Alekxei Z. 1 час назад

    Зарему назначить президентами РФС и РПЛ сразу без голосования.
    «Любая кухарка способна управлять государством» В.И Ленин.

    0
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    ...
    Рейтинг: +13510

    Barmaleushka > Alekxei Z. 1 час назад

    Ага , единственная и неповторимая ... у кого рот не закрывается .
    У нас таких "реформаторов" в каждом шалмане вечерами по пятницам ... А ещё на кухне под огурчики , селёдку и картофан собираются , там такиииие идеи , такие грандиозные проекты ... гражданка Салихова "курит в сторонке" .
    И потом есть подозрение , что она чисто "ораторствует" , а всё что выдаёт за своё подслушано её в "кулуарах" .

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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Soccerdealer63 20 минут назад

    Эта "любовница" родила ему троих детей и этим уже многое сказано ...

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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 18 минут назад

    Слов много, но вот смысла- " 0 " (((

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