Федун не стал комментировать судейство в игре с «Локомотивом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул «РЖД Арену» сразу после финального свистка в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Он проигнорировал просьбу журналиста прокомментировать судейство.

В первом тайме у «Спартака» отменили гол.

Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

Федун потерял 80 процентов от состояния из-за санкций.

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