Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В первом тайме забил игрок гостей Квинси Промес, но гол был отменен после подсказки VAR из-за офсайда.
При этом РФС перед встречей предупреждал, что VAR в матче на офсайд работать не будет: «не будет использования технологии определения офсайда в данном матче».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
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Источник: Бомбардир.ру