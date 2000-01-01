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Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В первом тайме забил игрок гостей Квинси Промес, но гол был отменен после подсказки VAR из-за офсайда.

При этом РФС перед встречей предупреждал, что VAR в матче на офсайд работать не будет: «не будет использования технологии определения офсайда в данном матче».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:22
Комментарии7
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    Рейтинг: +4493

    ySS 16 минут назад

    Похоже, вне игры все таки было, хотя всё равно на результат.

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    Рейтинг: +9955

    Alekxei Z. 48 минут назад

    Всё ништяк ...
    Третий матч подряд ВАР играет против КБ, хотя как говорили перед игрой он на офсайде не работает.
    Мудаку одному тут показалось вне игры явное , а ему не показалось что камера показывает с боку ?
    Не удивляйтесь если после игры УВАЖАЕМАЯ Зарема опять выскажется по судейству.
    В таких условиях играть НЕЛЬЗЯ !!!!!
    Страна дебилов !!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +6896

    vladik12 51 минуту назад

    Если бы в подобной ситуации забил "Локо", то никакого VAR не было бы. Ибо ОН ЖЕ НЕ РАБОТАЕТ сегодня!

    0
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    Рейтинг: +2174

    docndoc 55 минут назад

    А вот если бы чертили линии, то увидели бы, что ещё один защитник Локомотива, находившийся ближе к правому флангу атаки Спартака, был ближе к своим воротам в момент паса чуть ли не на полметра. Просто после паса он резко притормозил, и судьи смотрели только на двух других защитников... Ограбили маленько ..

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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 56 минут назад

    Все справедливо: офсайд был виден невооруженным взглядом. Но надо играть - шансы забить у Спартака еще будут!

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    Рейтинг: +4493

    ySS > житель СПб 13 минут назад

    На счет невооруженного взгляда не стал бы утверждать.
    Вот на него показалось,что Промес был чуть впереди, а на вооруженный ещё неизвестно)

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    Рейтинг: +753

    Dizgen 59 минут назад

    ТВАРИ

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