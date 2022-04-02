Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В первом тайме забил игрок гостей Квинси Промес, но гол был отменен после подсказки VAR из-за офсайда.

При этом РФС перед встречей предупреждал, что VAR в матче на офсайд работать не будет: «не будет использования технологии определения офсайда в данном матче».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку