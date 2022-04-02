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  • Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет

Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет

2 апреля 2022, 21:22
14

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В первом тайме забил игрок гостей Квинси Промес, но гол был отменен после подсказки VAR из-за офсайда.

При этом РФС перед встречей предупреждал, что VAR в матче на офсайд работать не будет: «не будет использования технологии определения офсайда в данном матче».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Карасев Сергей
Комментарии (14)
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Dizgen
1648923844
ТВАРИ
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житель СПб
1648923990
Все справедливо: офсайд был виден невооруженным взглядом. Но надо играть - шансы забить у Спартака еще будут!
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docndoc
1648924060
А вот если бы чертили линии, то увидели бы, что ещё один защитник Локомотива, находившийся ближе к правому флангу атаки Спартака, был ближе к своим воротам в момент паса чуть ли не на полметра. Просто после паса он резко притормозил, и судьи смотрели только на двух других защитников... Ограбили маленько ..
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vladik12
1648924335
Если бы в подобной ситуации забил "Локо", то никакого VAR не было бы. Ибо ОН ЖЕ НЕ РАБОТАЕТ сегодня!
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ySS
1648926437
Похоже, вне игры все таки было, хотя всё равно на результат.
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_Marqella_
1648927443
Чистейший офсайд, чего ныть то...
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AЛЕКС73
1648928574
офсайд возможно был вопросов нет,но службам стадиона не удалось нанести разметку на поле, поэтому проведение калибровки офсайдных линий на стадионе невозможно,отсюда вопрос как они определили ??? На глаз ???
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portero
1648944466
словоблудие, слово дали слово забрали , врать это модно....
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sergan113
1648961245
Даешь отмену правила офсайда, для Спартака
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