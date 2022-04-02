Журналист Журавель: «Спартак» отказывается играть с «Локомотивом». Мало шансов, что матч сегодня состоится»

Матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» под угрозой переноса. В Москве идет снегопад.
«Спартак» отказывается играть, «Локомотив» готов. В 20:00 по Москве главный судья Сергей Карасeв примет решение, играть или не играть.
Судя по динамике снегопада, шансов, что матч состоится, мало», – сообщил находящийся на стадионе журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля