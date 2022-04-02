Журналист Журавель: «Спартак» отказывается играть с «Локомотивом». Мало шансов, что матч сегодня состоится»

Матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» под угрозой переноса. В Москве идет снегопад.

«Спартак» отказывается играть, «Локомотив» готов. В 20:00 по Москве главный судья Сергей Карасeв примет решение, играть или не играть.

Судя по динамике снегопада, шансов, что матч состоится, мало», – сообщил находящийся на стадионе журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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