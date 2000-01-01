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Журналист Журавель: «Спартак» отказывается играть с «Локомотивом». Мало шансов, что матч сегодня состоится»

Матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» под угрозой переноса. В Москве идет снегопад.

«Спартак» отказывается играть, «Локомотив» готов. В 20:00 по Москве главный судья Сергей Карасeв примет решение, играть или не играть.

Судя по динамике снегопада, шансов, что матч состоится, мало», – сообщил находящийся на стадионе журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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Сегодня, 19:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +6955

    R_a_i_n 2 часа назад

    Журавель звездабол знатный. Спартак не говорил, что не хочет играть. Этот петушок мелко калиберный все пытается виноватых найти.

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