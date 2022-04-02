Филимонов: «Предвзятое отношение и цинизм к сборной России были всегда»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов считает, что национальная команда неоднократно сталкивалась с несправедливым отношением на международной арене.

«Сразу вспоминается мой первый вызов в сборную России, когда мы играли с болгарами в 1997-м (0:1) в отборе к ЧМ. Чешский судья тогда пять пенальти не поставил в ворота болгар.

У нас играл Овчинников, а я был запасным. В то время еще можно было находиться за воротами – я разминался за воротами Болгарии и хорошо видел все эти моменты. Настолько все было явно и цинично.

Такое предвзятое отношение, лицемерие и цинизм по отношению к нашей сборной были всегда – например, на чемпионате мира-1986 в игре с Бельгией или в 1990-м в матче с Аргентиной (0:2), когда Марадона выбил мяч из ворот рукой», – сказал Филимонов.

Голкипер – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака».

За сборную он выступал с 1998 по 2002 год.

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