Филимонов – о своей ошибке в матче с Украиной: «Это только в нашей стране припоминают»

Сегодня ,учитывая их отношения ,его бы сочли изменником,предателем,шпионом ,пятой коллонной.....
А когда россияне еще и узнали ,что он получил украинское гражданство,
что тут началось.........Говорят мяч круглый,но мы никогда не узнаем ,почему Филя так поступил!
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос о своей ошибке во время игры с Украиной в 1999 году.
– На Украине вам припоминали знаменитую ошибку?
– Это только в нашей стране припоминают.
– Там случались серьезные ляпы?
– Если бы не случались, я бы, наверное, больше времени там провел.
- 9 октября 1999 года Россия принимала Украину в «Лужниках».
- От результата матча зависело, какая команда продолжит борьбу за путевку на Евро-2000.
- Россияне открыли счет на 75-й минуте усилиями Валерия Карпина, украинцы отыгрались на 88-й благодаря голу Андрея Шевченко.
- Филимонов пытался поймать мяч, но выронил его из рук в собственные ворота.
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