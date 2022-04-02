Филимонов – о своей ошибке в матче с Украиной: «Это только в нашей стране припоминают»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос о своей ошибке во время игры с Украиной в 1999 году.

– На Украине вам припоминали знаменитую ошибку?

– Это только в нашей стране припоминают.

– Там случались серьезные ляпы?

– Если бы не случались, я бы, наверное, больше времени там провел.

9 октября 1999 года Россия принимала Украину в «Лужниках».

От результата матча зависело, какая команда продолжит борьбу за путевку на Евро-2000.

Россияне открыли счет на 75-й минуте усилиями Валерия Карпина, украинцы отыгрались на 88-й благодаря голу Андрея Шевченко.

Филимонов пытался поймать мяч, но выронил его из рук в собственные ворота.

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