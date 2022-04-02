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  • Филимонов – о своей ошибке в матче с Украиной: «Это только в нашей стране припоминают»

Филимонов – о своей ошибке в матче с Украиной: «Это только в нашей стране припоминают»

2 апреля 2022, 11:59
13

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос о своей ошибке во время игры с Украиной в 1999 году.

– На Украине вам припоминали знаменитую ошибку?

– Это только в нашей стране припоминают.

– Там случались серьезные ляпы?

– Если бы не случались, я бы, наверное, больше времени там провел.

  • 9 октября 1999 года Россия принимала Украину в «Лужниках».
  • От результата матча зависело, какая команда продолжит борьбу за путевку на Евро-2000.
  • Россияне открыли счет на 75-й минуте усилиями Валерия Карпина, украинцы отыгрались на 88-й благодаря голу Андрея Шевченко.
  • Филимонов пытался поймать мяч, но выронил его из рук в собственные ворота.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Украина Филимонов Александр
Комментарии (13)
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3meeeD
1648890408
Так ты за нашу и играл,дол..б
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ySS
1648890886
Не то чтобы припоминают, но те, кто видели не забудут.
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Беспонтий
1648890929
да ладно лучший гешефт в истории россии там даже березовский рома рядом не стоял супротив спартака в далёких девяностых
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NewLife
1648891247
Нафталин.
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morgan59
1648892609
Я тоже момню тот матч. Помню три выхода к воротам Украины и три бездарные потери возможности забить гол. В той игре виноваты нападающие. Но их ошбка не запомнились. Потому как ну не забил и не забил. А вот если пропустил , тут тебя вдоль и поперёк растерзают.
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R_a_i_n
1648895220
Я не понял, ему наша страна не нравится что ли?
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alex1951
1648897722
Сегодня ,учитывая их отношения ,его бы сочли изменником,предателем,шпионом ,пятой коллонной..... А когда россияне еще и узнали ,что он получил украинское гражданство, что тут началось.........Говорят мяч круглый,но мы никогда не узнаем ,почему Филя так поступил!
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