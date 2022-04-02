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Филимонов – о своей ошибке в матче с Украиной: «Это только в нашей стране припоминают»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос о своей ошибке во время игры с Украиной в 1999 году.

– На Украине вам припоминали знаменитую ошибку?

– Это только в нашей стране припоминают.

– Там случались серьезные ляпы?

– Если бы не случались, я бы, наверное, больше времени там провел.

  • 9 октября 1999 года Россия принимала Украину в «Лужниках».
  • От результата матча зависело, какая команда продолжит борьбу за путевку на Евро-2000.
  • Россияне открыли счет на 75-й минуте усилиями Валерия Карпина, украинцы отыгрались на 88-й благодаря голу Андрея Шевченко.
  • Филимонов пытался поймать мяч, но выронил его из рук в собственные ворота.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:59
Комментарии17
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    Рейтинг: +10588

    alex1951 1 час назад

    Сегодня ,учитывая их отношения ,его бы сочли изменником,предателем,шпионом ,пятой коллонной.....
    А когда россияне еще и узнали ,что он получил украинское гражданство,
    что тут началось.........Говорят мяч круглый,но мы никогда не узнаем ,почему Филя так поступил!

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    Рейтинг: +6710

    BarStep > alex1951 1 час назад

    Не ссы русскоязычный хуторянин из Эстонии..
    Мы умеем отделять зёрна от плевел..
    Эту ошибку Филимонова тогда, основанную на его пижонстве, мы конечно помним., но не более того..

    Это вы, бывшие, можете в себе сочетать и изменничество, и предательство, и шпиономанию, и приветствовать "пятую колонну" в РФ (таких же как и вы там)..
    Отдыхай, дыши ровно и не забудь сказать, когда не будешь смывать унитаз за собой "вот тебе Путин"..
    Так ведь вам прописали в инструкции ваши хозяева?!

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    Рейтинг: +10588

    alex1951 > BarStep 27 минут назад

    У нас то хозяева ,а у вас сталинская зубастая гиена,ты прав ,мы такие и скоро за тебе кирдык!
    Такие антихристы плохо кончають.....так что читай молитву ,тебя скоро в Украину отправят ,а то слишком много 200х,а ты пэтриот там сгодишься,но ненадолго ,цинк тебе приговлен)))) Дома с почестями встретят,ты будешь рад,дубок!)))

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    Рейтинг: +15096

    Cleaner 2 часа назад

    В ДРУГОЙ стране тебя бы банально побили!

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    Рейтинг: +955

    Soccerdealer63 > Cleaner 2 часа назад

    ВКолумбии бы -убили...У них там ТАК..))

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    Рейтинг: +6953

    R_a_i_n 2 часа назад

    Я не понял, ему наша страна не нравится что ли?

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    Рейтинг: +1876

    morgan59 3 часа назад

    Я тоже момню тот матч. Помню три выхода к воротам Украины и три бездарные потери возможности забить гол. В той игре виноваты нападающие. Но их ошбка не запомнились. Потому как ну не забил и не забил. А вот если пропустил , тут тебя вдоль и поперёк растерзают.

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    Рейтинг: +6953

    R_a_i_n > morgan59 2 часа назад

    Ну не скажи, если бы просто пропустил..., он же закинул мяч себе в ворота своими руками.

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    Рейтинг: +15096

    Cleaner > R_a_i_n 2 часа назад

    Он любил так ПОПИЖОНИТЬ. Довыпижонивался в итоге. И виноватым ведь себя не считает. Оборзел до того, что теперь болельщики у него оказались плохими...(

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    Рейтинг: +13305

    NewLife 3 часа назад

    Нафталин.

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    Рейтинг: +946

    Беспонтий 3 часа назад

    да ладно
    лучший гешефт в истории россии
    там даже березовский рома рядом не стоял
    супротив спартака в далёких девяностых

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    Рейтинг: +4489

    ySS 3 часа назад

    Не то чтобы припоминают, но те, кто видели не забудут.

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    Рейтинг: +9948

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Прошло 22 года , а унас всё никак не угомонятся.
    Можно подумать он в финале ЧМ ошибся, ну не попали в стыки, бывает.

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    Рейтинг: +6953

    R_a_i_n > Alekxei Z. 2 часа назад

    Какие стыки, мы первое место отдали.

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    Рейтинг: +15096

    Cleaner > Alekxei Z. 2 часа назад

    Не смотрели Вы, видать, тот матч вживую. Иначе бы не говорили, что "бывает". Пропустил тот мяч Филя ТОЛЬКО из за своих ПОНТОВ и желания ПОКРАСОВАТЬСЯ...(((

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    Рейтинг: +416

    3meeeD 3 часа назад

    Так ты за нашу и играл,дол..б

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    Рейтинг: +439

    gunstilzit > 3meeeD 3 часа назад

    Он в Динамо Киев после этого играл.

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