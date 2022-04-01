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«Боруссия» в январе не отпустила Менье в «Барселону»

Фланговый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону».

«Клуб сообщил мне о предложении от «Барсы», но предупредил, что я не смогу уехать.

Такие шансы выпадают только раз в жизни, поэтому я бы не отказался от перехода.

Но я понимал, что до конца трансферного окна оставалось около недели, поэтому договориться будет непросто», – заявил бельгиец.

  • В этом сезоне Менье забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
  • Контракт 30-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: Football Espana

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