«Боруссия» в январе не отпустила Менье в «Барселону»

Фланговый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону».
«Клуб сообщил мне о предложении от «Барсы», но предупредил, что я не смогу уехать.
Такие шансы выпадают только раз в жизни, поэтому я бы не отказался от перехода.
Но я понимал, что до конца трансферного окна оставалось около недели, поэтому договориться будет непросто», – заявил бельгиец.
- В этом сезоне Менье забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- Контракт 30-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: Football Espana