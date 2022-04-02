Тренер «Брентфорда» Франк: «Хотим сохранить Эриксена и по окончании сезона»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поговорил о будущем своего полузащитника Кристиана Эриксена. Контракт с ним действует до лета.

«Мы хотим сохранить Эриксена. Убежден, что Кристиану нравится у нас. Но я уверен, что до конца сезона ничего подписано не будет», – сказал соотечественник Эриксена Франк.

Эриксен перешел в «Брентфорд» в конце января на правах свободного агента.

Он сделал 1 ассист в 3 матчах.

Летом 2020 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча.

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