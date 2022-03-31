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Ловрен пропустит игру с «Сочи»

31 марта 2022, 11:29
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Деян Ловрен не поможет команде в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Что касается травм, ничего не изменилось. Ловрен не сыграет с «Сочи», так как он проходит дополнительные обследования.

Барриос ещe не прилетел. И Юри Алберто должен прилететь завтра, это связано с его личными делами.

Крицюк и Одоевский продолжают реабилитацию. Остальные готовятся», – сказал Семак.

  • «Сочи» примет «Зенит» 3 апреля в 19:00 мск.
  • Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • В этом сезоне хорват провел 19 матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Ловрен Деян Семак Сергей
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portero
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