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Ловрен пропустит игру с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Деян Ловрен не поможет команде в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Что касается травм, ничего не изменилось. Ловрен не сыграет с «Сочи», так как он проходит дополнительные обследования.

Барриос ещe не прилетел. И Юри Алберто должен прилететь завтра, это связано с его личными делами.

Крицюк и Одоевский продолжают реабилитацию. Остальные готовятся», – сказал Семак.

  • «Сочи» примет «Зенит» 3 апреля в 19:00 мск.
  • Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • В этом сезоне хорват провел 19 матчей.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60979

    portero 42 минуты назад

    Хорват будет в Кокорина играть...

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