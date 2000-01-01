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Бускетс: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о своем отношении к возможному возвращению в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу», но это будет непросто, поскольку у него действующий контракт с «ПСЖ», – сказал Бускетс.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба аргентинец попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами он выиграл 35 трофеев.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии2
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    Рейтинг: +391

    Lipatoff 10 секунд назад

    Вернётся, но уже не в качестве игрока

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    Рейтинг: +60979

    portero 39 минут назад

    Ктож теперь его отпустит, куплен в коллекцию шейхами....

    0
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