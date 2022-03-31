Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бускетс: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

31 марта 2022, 10:57
3

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о своем отношении к возможному возвращению в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу», но это будет непросто, поскольку у него действующий контракт с «ПСЖ», – сказал Бускетс.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба аргентинец попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами он выиграл 35 трофеев.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто» 4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто» 1
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы 8
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Бускетс Серхио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1648721211
Ктож теперь его отпустит, куплен в коллекцию шейхами....
Ответить
Lipatoff
1648723567
Вернётся, но уже не в качестве игрока
Ответить
zigbert
1648746184
Наверное сам Месси понял что сделал ошибку.
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
4
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
Вчера, 14:59
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
Вчера, 13:23
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
Вчера, 10:08
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
Вчера, 01:09
10
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+