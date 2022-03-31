Бускетс: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о своем отношении к возможному возвращению в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу», но это будет непросто, поскольку у него действующий контракт с «ПСЖ», – сказал Бускетс.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба аргентинец попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами он выиграл 35 трофеев.

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