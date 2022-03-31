Тодорович потерял около 30% зарплаты в «Ахмате»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о сокращении оклада игрока в грозненском клубе.

– Ситуация такая, что «Ахмат» предложил футболистам новые контракты, потому что курс евро поднялся до 140 рублей.

Не могу сказать точных цифр, но в среднем по новому соглашению игроки теряли 30-40 процентов от зарплаты.

Вчера разговаривал с Дарко, он остается до конца сезона.

– И он согласен на понижение?

– Он и остальные футболисты договорились и подписали контракты. Такая сейчас ситуация в России. Но это хорошо для команды.

Дарко сначала не хотел подписывать контракт, но я ему сказал: «Когда клуб предлагает такое, ты должен это сделать, потому что это не только для тебя, но и для всех». Он согласился.

Для него это правильный шаг, если бы он уехал из «Ахмата», это было бы плохо для его будущего. Как бы на него смотрели в следующем клубе? А если он будет интересен другому российскому клубу?

Так что у него все в порядке, он остается играть, а к концу апреля или началу мая ждем ответа от «Ахмата» – нужен он или нет. Если нет, то Дарко вернется в «Ред Булл».

Но его первый выбор – «Ахмат», с другими клубами мы переговоров не ведем. Дарко нравится в Грозном, ему комфортно в команде.

Да, в последнем матче он допустил ошибку, но таков футбол, нельзя быть лучшим в каждой игре.

– Сколько в процентах потерял Дарко после переподписания?

– Точно не скажу, примерно 30 процентов. У него контракт в рублях, платят по текущему курсу евро. В «Ахмате» сказали – курс евро был 90 рублей, – сейчас – 140, и именно эту разницу Тодор получать не будет.

Всех деталей я не знаю, но в его случае это на три месяца, затем аренда заканчивается. Мы пошли на этот шаг, чтобы клуб был доволен и чтобы Дарко тоже был доволен.

– Все легионеры согласились на понижение?

– Он рассказал мне, что когда легионерам – Богосавацу, Нижичу, ему – предложили новые контракты, сначала они подумали вместе, поговорили, пообщались с агентами.

Дарко переподписал соглашение. Это важно для его будущего. Потом никто не скажет, что Дарко не хотел подписать новый контракт, потому что евро стал стоить 150 рублей.

А если бы отказался, могли бы сказать, что у него плохой характер, что он не хочет помогать команде и России.

«Ахмат» арендовал Тодоровича у «Зальцбурга» до лета.

Босниец провел 12 матчей.

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