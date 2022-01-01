Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Сперцяном интересуются в Лиге 1

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом может уехать в Европу. Им интересуются в Лиге 1 и в других чемпионатах.

Согласно разрешению ФИФА, у Сперцяна есть право до 7 апреля в одностороннем порядке покинуть «Краснодар», но по договоренности с руководством игрок если и покинет клуб, то не раньше лета.

  • 21-летний Сперцян стоит 3 миллиона евро.
  • Сперцян – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».
  • За сборную Армении он провел 7 игр, забил гол.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Галактионов – о выборе Сперцяном сборной Армении: «Джикия и Самедов терпели и ждали шанса» 9
Семин: «Захарян и Сперцян – самые талантливые в РПЛ. Арсен – главное российское дарование» 3
Три футболиста «Зенита» в числе номинантов на звание автора лучшего гола РПЛ в феврале и марте 10
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:14
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4598

    Бомбардиръ 1 минуту назад

    Наверно в Специю возьмут этого перцяна)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60902

    portero 6 минут назад

    А оно ему надо??? Здесь он только основным становится, а в новой команде ещё неизвестно как получится..

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11