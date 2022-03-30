Сперцяном интересуются в Лиге 1

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом может уехать в Европу. Им интересуются в Лиге 1 и в других чемпионатах.

Согласно разрешению ФИФА, у Сперцяна есть право до 7 апреля в одностороннем порядке покинуть «Краснодар», но по договоренности с руководством игрок если и покинет клуб, то не раньше лета.

21-летний Сперцян стоит 3 миллиона евро.

Сперцян – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».

За сборную Армении он провел 7 игр, забил гол.

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