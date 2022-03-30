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Сперцяном интересуются в Лиге 1

30 марта 2022, 21:14
4

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом может уехать в Европу. Им интересуются в Лиге 1 и в других чемпионатах.

Согласно разрешению ФИФА, у Сперцяна есть право до 7 апреля в одностороннем порядке покинуть «Краснодар», но по договоренности с руководством игрок если и покинет клуб, то не раньше лета.

  • 21-летний Сперцян стоит 3 миллиона евро.
  • Сперцян – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».
  • За сборную Армении он провел 7 игр, забил гол.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (4)
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portero
1648664322
А оно ему надо??? Здесь он только основным становится, а в новой команде ещё неизвестно как получится..
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Demgel
1648666060
Теперь пожелаю парню остаться в нашем чемпионате, а РФС начать, наконец , решать собственные проблемы, касающиеся именно Футбола.
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Кузьмич на трибуне
1648669226
Не думаю , что так просто с ним распростится С.Н. Галицкий. Сперцян игрок основы Краснодара, а для игрока сборной -это немаловажный фактор.
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САДЫЧОК
1648704858
Сперцян и Зиньковский отличные игроки ! Сейчас - лучшие в нашем Чемпионате !
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