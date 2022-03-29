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  • Товарищеский матч. Армения уступила Норвегии – 0:9. Это самое крупное поражение в ее истории

Товарищеский матч. Армения уступила Норвегии – 0:9. Это самое крупное поражение в ее истории

29 марта 2022, 21:59
2

Сборная Норвегии разгромила Армению в товарищеском матче со счетом 9:0.

Хет-трик формил форвард «Уотфорда» Джошуа Кинг. По два гола забили Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Александр Сорлот («Реал Сеосьедад»).

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Армении. Предыдущий антирекорд – 1:9 в матче против сборной Италии в 2019 году.

Товарищеский матч

Норвегия – Армения – 9:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 24; 2:0 – Кинг (с пенальти), 28; 3:0 – Торстведт, 30; 4:0 – Кинг, 33; 5:0 – Холанд, 45+1; 6:0 – Кинг, 59; 7:0 – Дели, 80; 8:0 – Сорлот, 86; 9:0 – Сорлот, 90+1.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (2)
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swot1205
1648580479
Лошары
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zigbert
1648622626
Чувствительное поражение. Единственным объяснением может быть только холодная погода.
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