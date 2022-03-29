Газизов: «Я убрал кормушку из «Спартака», а они сделали ее снова. Совершенно не удивлен»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ по сумме вознаграждений посредникам в 2021 году.

– В период вашего руководства «Спартаком» вы говорили, что снизите агентские выплаты в разы, сейчас московский клуб на первом месте по этому показателю. Что изменилось?

– Все изменилось, потому что так получилось. Когда я был в «Спартаке, заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро. Только по нему, остальное я не платил.

Почему до и после меня такие траты – пусть делают выводы другие люди. Я совершенно не удивлен агентским «Спартака».

С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали ее снова. Вот и весь ответ. Все расчистилось и снова стало хорошо. Все всех устраивает.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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