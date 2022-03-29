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Газизов: «Я убрал кормушку из «Спартака», а они сделали ее снова. Совершенно не удивлен»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ по сумме вознаграждений посредникам в 2021 году.

– В период вашего руководства «Спартаком» вы говорили, что снизите агентские выплаты в разы, сейчас московский клуб на первом месте по этому показателю. Что изменилось?

– Все изменилось, потому что так получилось. Когда я был в «Спартаке, заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро. Только по нему, остальное я не платил.

Почему до и после меня такие траты – пусть делают выводы другие люди. Я совершенно не удивлен агентским «Спартака».

С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали ее снова. Вот и весь ответ. Все расчистилось и снова стало хорошо. Все всех устраивает.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13263

    NewLife 9 минут назад

    Согласно газику Федун сам у себя подворовывает))

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    Рейтинг: +21992

    JTherry 11 минут назад

    Газика заботила лишь своя собственная кормушка - все себе, все в дом... а сколько удалось "попилить" при переходе Коко и урун-баши..?)

    0
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    Рейтинг: +6324

    Semenycch 29 минут назад

    Свинская Санта-Барбара все никак не утихнет.

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    Рейтинг: +9556

    "supermax" 37 минут назад

    главное что ты свою кормушку убрал....вон какую отожрал

    0
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