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  • Газизов: «Я убрал кормушку из «Спартака», а они сделали ее снова. Совершенно не удивлен»

Газизов: «Я убрал кормушку из «Спартака», а они сделали ее снова. Совершенно не удивлен»

29 марта 2022, 18:41
11

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ по сумме вознаграждений посредникам в 2021 году.

– В период вашего руководства «Спартаком» вы говорили, что снизите агентские выплаты в разы, сейчас московский клуб на первом месте по этому показателю. Что изменилось?

– Все изменилось, потому что так получилось. Когда я был в «Спартаке, заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро. Только по нему, остальное я не платил.

Почему до и после меня такие траты – пусть делают выводы другие люди. Я совершенно не удивлен агентским «Спартака».

С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали ее снова. Вот и весь ответ. Все расчистилось и снова стало хорошо. Все всех устраивает.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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"supermax"
1648568671
главное что ты свою кормушку убрал....вон какую отожрал
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JTherry
1648570249
Газика заботила лишь своя собственная кормушка - все себе, все в дом... а сколько удалось "попилить" при переходе Коко и урун-баши..?)
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NewLife
1648570357
Согласно газику Федун сам у себя подворовывает))
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zra78
1648571408
Какой всё же мерзкий тип...
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Persona_non_Grata
1648577881
Герой , нет - Херой !!! )))
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derrik2000
1648578422
Не, Газиз, не обманешь! ))) Ты, когда был гендиром, просто ПЕРЕНАПРАВИЛ потоки баксобабла в свой карман. Провал селекции, т. е. когда ты не купил пЫрЫнцЫпЫаЛНА прекрасных полузащитников (центр и правый), НО привёз свою молодую звЯзду Урунова (хоть с ишака его перед приездом в Москву снял - и на том спасибо), зачем-то, без консультаций с врачами-физиологами и БЕЗ прохождения предварительной УГЛУБЛЁННОЙ медкомиссии, подписал Кокошку с совершенно безвозвратно разбалансированным организмом после колонии. За всё это ты получал баблище. После, конечно, стало не лучше, но уж себя за какие-то там непонятные заслуги хвалить, причём прилюдно хвалить начинал лучше бы где-нибудь в Океании: ТАМ тебя не знают. )))
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paracetamol
1648623181
Кормушка в «Спартаке» - основной смысл его существования.
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mahan
1648638169
Убрал кормушку у других, направил её к себе.
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alefreddy
1648651979
и кроме Мозеса никакой селекции зато себе агентские в полный рост на 400млн руб
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