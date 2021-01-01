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«Спартак» – лидер по выплатам посредникам среди российских клубов, «Зенит» – на седьмом месте

РФС обнародовал данные о сумме вознаграждений посредникам в 2021 году.

Лидирует по этому показателю среди российских клубов «Спартак», в топ-3 – «Динамо» и «Локомотив».

Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. «Спартак» – 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей;
  2. «Динамо» – 6 534 976 евро;
  3. «Локомотив» – 465 250 327 рублей;
  4. ЦСКА – 3 882 422 евро;
  5. «Рубин» – 3 294 302 евро;
  6. «Ростов» – 3 001 795 евро;
  7. «Зенит» – 2 687 500 евро;
  8. «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов;
  9. «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей;
  10. «Оренбург» – 23 011 000 рублей.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +815

    lejnin 49 минут назад

    Как Спартак с отчислениями в 2,6млн обошёл Динамо (6,5млн), ЦСКА (3,9млн), Рубин (3,3млн), Ростов (3млн) и Зенит (2,7млн)? У кого не в порядке с математикой? :D

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    Рейтинг: +9543

    "supermax" > lejnin 22 минуты назад

    там еще в рублях много...в сумме наверное как раз обходит

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