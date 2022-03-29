«Спартак» – лидер по выплатам посредникам среди российских клубов, «Зенит» – на седьмом месте

РФС обнародовал данные о сумме вознаграждений посредникам в 2021 году.
Лидирует по этому показателю среди российских клубов «Спартак», в топ-3 – «Динамо» и «Локомотив».
Первая десятка выглядит следующим образом:
- «Спартак» – 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей;
- «Динамо» – 6 534 976 евро;
- «Локомотив» – 465 250 327 рублей;
- ЦСКА – 3 882 422 евро;
- «Рубин» – 3 294 302 евро;
- «Ростов» – 3 001 795 евро;
- «Зенит» – 2 687 500 евро;
- «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов;
- «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей;
- «Оренбург» – 23 011 000 рублей.
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Источник: сайт РФС