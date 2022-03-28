Мостовой – об Айртоне: «Думаю, это не последний уход из «Спартака». Найдут кого-нибудь на замену»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что московский клуб может покинуть левый защитник Айртон.

Сообщалось, что бразильца хочет арендовать «Фламенго».

«Найдут кого-нибудь. В принципе, заменить можно. Есть запасные игроки и вторая команда. Уход Айртона нельзя назвать большой потерей, но все же потеря.

Сейчас время такое, что нужно привыкать к уходам. Думаю, это не последний уход из «Спартака». Не могу сказать точно, сколько еще игроков уедет, но если судить со стороны, то много.

Каждый день кто-то может спокойно уйти. К тому же, у них на это есть все права. Уровень у нас будет падать, как бы мы этого не хотели. Сейчас мы нигде не играем, будем вариться в своем кругу.

Жалко, что отечественный футбол можно было развивать постоянно, а не задумываться об этом только сейчас», – сказал Мостовой.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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