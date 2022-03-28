Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

Чернов – о переходе в «Спартак»: «Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих мыслях перед трансфером в московский клуб.

  • 26-летний футболист сменил команду месяц назад.
  • Он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Чернов – воспитанник ЦСКА.

– У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место».

Поэтому я и решился на переход. В «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей.

– Как состоялся переход в «Спартак»?

– За ходом переговоров не следил, чтобы не отвлекаться от работы с «Крыльями». К середине первых сборов появилась конкретика.

После этого я с семьей задумался над предложением. Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками» 3
Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой» 11
Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:24
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16

    Бывалый1488 13 минут назад

    Аххха бороться он будет за первое место! Аххха.. с конца? Прости***ка

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11