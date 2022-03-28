Чернов – о переходе в «Спартак»: «Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих мыслях перед трансфером в московский клуб.

26-летний футболист сменил команду месяц назад.

Он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Чернов – воспитанник ЦСКА.

– У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место».

Поэтому я и решился на переход. В «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей.

– Как состоялся переход в «Спартак»?

– За ходом переговоров не следил, чтобы не отвлекаться от работы с «Крыльями». К середине первых сборов появилась конкретика.

После этого я с семьей задумался над предложением. Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы.

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