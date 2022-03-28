Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чернов – о переходе в «Спартак»: «Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду»

Чернов – о переходе в «Спартак»: «Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду»

28 марта 2022, 10:24
7

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих мыслях перед трансфером в московский клуб.

  • 26-летний футболист сменил команду месяц назад.
  • Он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Чернов – воспитанник ЦСКА.

– У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место».

Поэтому я и решился на переход. В «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей.

– Как состоялся переход в «Спартак»?

– За ходом переговоров не следил, чтобы не отвлекаться от работы с «Крыльями». К середине первых сборов появилась конкретика.

После этого я с семьей задумался над предложением. Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита 7
«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство 8
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов ЦСКА Чернов Никита
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бывалый1488
1648453010
Аххха бороться он будет за первое место! Аххха.. с конца? Прости***ка
Ответить
vladimir-7
1648459958
Предатель! Ночное решение жены в вопросе о прописке победило.
Ответить
zigbert
1648475184
С уходом Жиго должен стать основным.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
2
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
4
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
15
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
13
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Все новости
Все новости
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
1
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
27
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
28
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
11
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
19
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
15
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+