Зарема – о расширении РПЛ: «Всем голосовавшим «за» предлагаю скинуться в фонд разорившихся команд»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала отказ исполкома РФС поддержать расширение РПЛ до 18 команд.

«Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов.

Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдет на пользу.

Лично мне с трудом верится, что наберется хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду, даже если обескровить всю ФНЛ.

Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии», – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».

Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.

На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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