Расширение РПЛ до 18 клубов неизбежно (Сергей Ильев)

Исполком РФС поддержит решение клубов РПЛ о расширении лиги до 18 клубов, сообщает журналист Сергей Ильев.

«По теме сегодняшнего заседания клубов РПЛ высказались все. А мне высказались присутствовавшие на собрании. Ну, скажем так, поделились своими ощущениями.

По их мнению, расширение РПЛ до 18 клубов неизбежно.

Большая вероятность, что переходные матчи между РПЛ и ФНЛ не отменят. Компромиссное решение.

Внеплановое трансферное окно открыто не будет. Есть риск потерять вообще всех легионеров», – написал Ильев в телеграме.

Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

Исполком РФС состоится завтра, 23 марта.

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