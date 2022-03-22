Расширение РПЛ до 18 клубов неизбежно (Сергей Ильев)

Вы что о чем думайте
Тут 16 команд не могут выживать зачем 18 сейчас из 16 команд как минимум двое сами хотят покинут РПЛ вы ещё хотите увеличить зачем чтобы в лиге вообще борьбы не было
Исполком РФС поддержит решение клубов РПЛ о расширении лиги до 18 клубов, сообщает журналист Сергей Ильев.
«По теме сегодняшнего заседания клубов РПЛ высказались все. А мне высказались присутствовавшие на собрании. Ну, скажем так, поделились своими ощущениями.
По их мнению, расширение РПЛ до 18 клубов неизбежно.
Большая вероятность, что переходные матчи между РПЛ и ФНЛ не отменят. Компромиссное решение.
Внеплановое трансферное окно открыто не будет. Есть риск потерять вообще всех легионеров», – написал Ильев в телеграме.
- Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
- Исполком РФС состоится завтра, 23 марта.
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