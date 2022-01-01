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УЕФА планирует провести реформу финансового фэйр-плей

УЕФА хочет усилить финансовый контроль над европейскими клубами.

Организация готовит реформу, после реализации которой клубы не смогут иметь отрицательный баланс. Таким нарушителям будут грозить санкциями.

Также планируется изменение сроков финансового контроля, то есть оценивать показатели клубов будут за текущий, а не за предыдущий год.

Особое внимание собираются уделить трем статьям расходов: зарплаты, трансферные выплаты и комиссии агентам.

  • УЕФА ввел финансовый фэйр-плей в 2010 году.
  • Голосование за реформу, предположительно, состоится 10 мая.
  • Возможные нововведения могут вступить в силу с 1 июля.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2362

    волчарик 23 минуты назад

    Cанкции как и ковид дело заразное.

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    Рейтинг: +528

    Demgel 28 минут назад

    УЕФА сборище чмошных чинуш.

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    Рейтинг: +195

    (Меня за банили) 32 минуты назад

    Это называется тотальный контроль. Ничего общего к спорту это не имеет.

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