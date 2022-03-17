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УЕФА планирует провести реформу финансового фэйр-плей

17 марта 2022, 21:48
5

УЕФА хочет усилить финансовый контроль над европейскими клубами.

Организация готовит реформу, после реализации которой клубы не смогут иметь отрицательный баланс. Таким нарушителям будут грозить санкциями.

Также планируется изменение сроков финансового контроля, то есть оценивать показатели клубов будут за текущий, а не за предыдущий год.

Особое внимание собираются уделить трем статьям расходов: зарплаты, трансферные выплаты и комиссии агентам.

  • УЕФА ввел финансовый фэйр-плей в 2010 году.
  • Голосование за реформу, предположительно, состоится 10 мая.
  • Возможные нововведения могут вступить в силу с 1 июля.

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Источник: RMC Sport
Европа
Комментарии (5)
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(Меня за банили)
1647543044
Это называется тотальный контроль. Ничего общего к спорту это не имеет.
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Demgel
1647543321
УЕФА сборище чмошных чинуш.
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волчарик
1647543597
Cанкции как и ковид дело заразное.
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portero
1647546487
Суета, видимость работы, бедные клубы ьудут прижимать, а с богатых брать штрафы... Бред а херплэй....
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Hektor 84
1647636203
Уефа сама себе завязывает удавку на шее своими реформами. Скоро не только топ клубы, но и все остальные пошлют ваш сраный ффп и уефа в одно место.
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