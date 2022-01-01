Главные новости дня. В сборную России вызвали трех игроков, семье Хвичи угрожают из-за выступлений в РПЛ

Семенов летом покинет «Ахмат» свободным агентом (Metaratings)
Хвича, скорее всего, не вернется в Россию из-за угроз семье. Он может заменить Инсинье в «Наполи»
РФС может ужесточить наказания за оскорбление судей. Максимальный штраф – 1,5 миллиона рублей
Смолов, Захарян, Заболотный и Ерохин пропустят сбор сборной России. Кучаев, Тюкавин и Песьяков вызваны вместо них
«Спартак» попросил ЭСК разобрать эпизод с травмой Айртона
Топ-клубы РПЛ и РФС выступают против расширения лиги и моратория на вылет
CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей с участием сборной России
Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Также клуб рассматривает Классона и Кабелла
УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять игроков из РПЛ до 1 апреля
Гендиректор «Ювентуса» подтвердил, что Дибала покинет клуб
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции