Главные новости дня. В сборную России вызвали трех игроков, семье Хвичи угрожают из-за выступлений в РПЛ

Семенов летом покинет «Ахмат» свободным агентом (Metaratings)

Хвича, скорее всего, не вернется в Россию из-за угроз семье. Он может заменить Инсинье в «Наполи»

РФС может ужесточить наказания за оскорбление судей. Максимальный штраф – 1,5 миллиона рублей

Смолов, Захарян, Заболотный и Ерохин пропустят сбор сборной России. Кучаев, Тюкавин и Песьяков вызваны вместо них

«Спартак» попросил ЭСК разобрать эпизод с травмой Айртона

Топ-клубы РПЛ и РФС выступают против расширения лиги и моратория на вылет

CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей с участием сборной России

Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Также клуб рассматривает Классона и Кабелла

УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять игроков из РПЛ до 1 апреля

Гендиректор «Ювентуса» подтвердил, что Дибала покинет клуб

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