«Спартак» попросил ЭСК разобрать эпизод с травмой Айртона

«Спартак» попросил ЭСК РФС разобрать работу судей в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1), заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», – заявил Зеленов.
- Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
- Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
- Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.
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Источник: «Спорт-Экспресс»