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«Спартак» попросил ЭСК разобрать эпизод с травмой Айртона

«Спартак» попросил ЭСК РФС разобрать работу судей в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1), заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», – заявил Зеленов.

  • Айртон выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
  • Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6878

    R_a_i_n 41 минуту назад

    Бармалей, твоих комментов тоже хочется почитать.

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  • ...
    Рейтинг: +810

    alefreddy 48 минут назад

    здоровья Лукасу

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