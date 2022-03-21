«Спартак» попросил ЭСК разобрать эпизод с травмой Айртона

«Спартак» попросил ЭСК РФС разобрать работу судей в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1), заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», – заявил Зеленов.

Айртон выбыл ориентировочно на месяц.

Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.

Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

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