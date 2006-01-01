УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять игроков из РПЛ до 1 апреля

ОО Шанс дзюбе поиграть в ек!!! возьмут ли его только? ахахахахах
Исполком УЕФА сегодня внес изменения в регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Клубам-участникам указанных турниров разрешено до 1 апреля внести в заявку новых футболистов, которые до последнего времени выступали в чемпионате России или Украины.
При этом количество зарегистрированных новичков ограничено – не более двух для команды.
Ранее легионерам позволили приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года.
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