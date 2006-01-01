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УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять игроков из РПЛ до 1 апреля

Исполком УЕФА сегодня внес изменения в регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Клубам-участникам указанных турниров разрешено до 1 апреля внести в заявку новых футболистов, которые до последнего времени выступали в чемпионате России или Украины.

При этом количество зарегистрированных новичков ограничено – не более двух для команды.

Ранее легионерам позволили приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии6
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    Рейтинг: +506

    Forvard47 2 минуты назад

    ОО Шанс дзюбе поиграть в ек!!! возьмут ли его только? ахахахахах

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    Рейтинг: +927

    OOOVVV. 32 минуты назад

    Вроде бы намечается откат, малыми шажками)).

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    Рейтинг: +4988

    TOMSON 35 минут назад

    Очень глупая позиция УЕФА. Весь мир видит полное подчинение данной организации политическим решениям некоторых стран. А это идёт в разрез с их основным принципом футбола вне политики.
    Дали бы играть на нейтральном поле. Для клубов РПЛ, полностью домашних, это был бы так и так крах. Рейтинг бы пошёл вниз, а леги разъехались не видя перспектив. В лучшем случае это групповой этап и уровень условного Казахстана.
    Но нет, надо было именно тыкнуть в грязь и тем самым показать всему миру, как там все политизированно. Я думаю мы находимся во время перестройки не только мира, но и всего спорта и футбола в частности. Данное решение не забудет история и точно всплывет не сегодня так завтра. Спорт задумывался не как оружие, но к сожалению таковым стал

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    Рейтинг: +9593

    "supermax" 41 минуту назад

    Участникам еврокубков нужны игроки из рпл? Вот так анекдот

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    Рейтинг: +688

    NIK32RUS 1 час назад

    уже не знают чем заманить остатки легионеров. Весна 23 го года покажет- кто, где срал!

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    Рейтинг: +964

    вальтер79 1 час назад

    ну все сейчас остатки легов побегут из рпл

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